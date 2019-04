Publicidad























El universo de “Mean Girls”, aparte de mostrar una lucha despiadada entre mujeres a través de puñaladas por la espalda y chismes (al peor estilo de “Game of Thrones”), tenía personajes entrañables. Personajes secundarios que hacían de la escuela de las “Plásticas” todo un universo peculiar.

¿Cómo olvidar a Glenn Coco? ¿O a Lisa López, quien le decía a la compañera que le caía mal: “No te odio porque seas obesa sino que eres obesa porque te odio”? O tal vez a la señorita Norbury, interpretada genialmente por Tina Fey, quien combina el suficiente sarcasmo y hastío para hacerla adorable.

Pero definitivamente, uno de los mejores secundarios era el nerd que no se dejaba golpear por nadie, Kevin Gnapoor. Este era el capitán del club de matemáticas y tenía una predilección especial por mujeres que no eran de raza blanca, razón por la que termina de novio de una de las amigas de Cady, Janis Ian, de origen libanés.

Y en el show de talento, rapeaba de esta manera:

También tenía desdén, casi que odio, contra el elegantísimo club de matemáticas del instituto rival, el colegio MaryMount. Es épica la parte en el que su equipo los derrota y Kevin se rompe la camiseta:

El nerd “Badass” (eso era lo que decía en su tarjeta de presentación), fue interpretado por el actor canadiense de ascendencia Tamil, Rajiv Surendra, que ahora tiene 27 años. Y que después de “Mean Girls” no ha hecho absolutamente nada más. Y todo por falta de oportunidades.

De hecho, citado por el portal “Digital Spy”, afirmó que lo había intentado, pero que la gente se sorprende cuando él cuenta que no pasó nada más con su carrera, porque de hecho solo estuvo en un especial de E! sobre la película tres años después y nada más.

Ahora luce así:

“Estaba interesado en impulsar mi carrera como actor, pero fue muy, muy difícil conseguir papeles. La gente me paraba y me decía ‘Oh, ¿qué más has hecho?’ y la respuesta siempre era que nada. Ellos me decían ‘¿Por qué? Lo hacías muy bien en Chicas malas‘ y yo decía ‘Bueno, no ha sido porque no lo haya intentado. Créeme, lo he intentado’. Continué con mis otras aficiones”.

Y eso incluye dibujar con tiza. Y la caligrafía. Vean lo que hace:

Muchos le recuerdan su papel de Kevin Gnapoor. Y ahora también le alaban por su físico, aunque siga teniendo la misma cara de niño que lució en “Mean Girls”.

Pero Kevin puede darse por bien servido. Del grupo de “Mean Girls”, por lejos, las que más han brillado son Lizzy Caplan (Janis Ian), Amanda Seyfried (Karen, la tonta) y Rachel McAdams (Regina). Eso sin contar a Tina Fey y Amy Poehler, que ya se habían ganado sus laureles de comediantes hace mucho tiempo y no tenían que demostrar nada.

De Lindsay Lohan, lo único que hay que saber es que luego de arruinar espectacularmente su carrera debido a su terrible historia familiar, su historial de adicciones y party girl y su poco profesionalismo, es que está de novia del millonario ruso Egor Tabarasov.

Todo eso, sumado a sus problemas legales, dio al traste con una brillante carrera. Porque de “Juego de Gemelas” y “Un Viernes de Locos”, Lohan protagonizó el biopic “Liz & Dick”, donde hizo una malísima caricatura de la actriz Elizabeth Taylor.