Cara Delevigne confiesa estar totalmente enamorada de su novia

En una reciente entrevista a la revista británica “Vogue”, la supermodelo compartió que en la cantante Annie Clark, mejor conocida como St. Vicent encontró el verdadero amor.

A pesar de que Cara había mantenido su relación amorosa fuera de los reflectores, recientemente confesó que está muy enamorada de su novia: ” Estoy completamente enamorada. Antes no sabía lo que era el amor, el verdadero amor. No entendía lo profundo que podía llegar a ser. Solía creer que estaba yo sola contra el mundo. Ahora sé que lo que realmente da sentido a la vida es el amor. Da igual que sea el amor que sientas hacia ti mismo, hacia el mundo o hacia tu pareja”.

La modelo de 23 años mantiene su relación desde abril de 2015 con la cantante indie St. Vicent, quien tiene 32 años.

Respecto a su sexualidad, Delevingne mencionó que “De pequeña utilizaba la palabra ‘gay ‘ en un sentido peyorativo. Todos mis amigos lo hacían. Es evidente que estoy enamorada, así que sí la gente quiere decir que soy gay, perfecto. En realidad ahora todo fluye mucho mejor, todos crecemos y cambiamos con el paso del tiempo”.

Recordemos que Cara también compartió recientemente a “Love Magazine” que en una ocasión se quejó con una azafata, porque había un hombre que la miraba mientras tenía sexo en un avión.

“He tenido mucho sexo en aviones. Pero siempre me atrapan. Es súper difícil que no me me sorprendan. Tuve sexo en el asiento del avión y había un tipo mirando. Terminamos diciéndole a la azafata lo que estaba ocurriendo. Algo como, ‘este sujeto nos sigue mirando. ¿Podrías decirle que deje de hacerlo?’”, explicó la modelo .

En la entrevista que se le realizó a ella junto a Margot Robbie, su compañera en “Suicide Squad”, la australiana mencionó:

“Nos conocimos en un evento en el Windsor Castle, pero fue muy rápido. Sé que esto suena a que todo el tiempo estoy con la realeza, pero el Príncipe William estaba en el evento. Era ese tipo de cosas, un evento muy elegante y sofisticado. Recuerdo murmurarle a mi amiga Sophia ‘Dios, quiero un tequila.’, cuando nos preguntaron si queríamos agua o champagne”, contó Margot y siguió: “Cara, quien estaba a cinco metros de mí y alcanzó a escuchar, dijo, ‘¿Alguien dijo tequila?’ Y ahí pensé, ‘Tú y yo seremos mejores amigas.’”