Lea Michele se desnuda y muestra tatuaje en honor a Cory Monteith

Lea Michele se hizo famosa gracias a la serie “Glee”, en la cual la vimos durante seis años de 2009 a 2015. En el programa televisivo la actriz mostraba una imagen de “niña buena”, la cual ha ido rompiendo poco a poco, ya que ahora usa reveladores escotes y atuendos que resaltan sus curvas.

Ahora se muestra totalmente desnuda en una revista. En las fotos que hizo para Women’s Health no solo enseña su cuerpo, también un íntimo tatuaje en honor al fallecido Cory Monteith, quien fuera su novio durante año y medio.

La actriz se quitó la ropa pero no solo mostró sus curvas, también las marcas de su vida tatuadas en su piel. En la parte superior de su nalga izquierda se puede leer el nombre de el quarterback que le cambió la vida: “Finn”, nombre del personaje que interpretó Monteith en la serie “Glee”. No es el único tatuaje que tiene en honor a Cory, Lea también se tatuó las últimas palabras que intercambiaron: “Yo te quiero más. Si tu lo dices…”, al igual que el 5 en honor a su camiseta de quarterback.

Quien diera vida a “Rachel” en “Glee”, también se sincera sobre el dolor que le causó la muerte de Cory Monteith y lo difícil que es tratar de superar aquel trance.

Pero Lea también dijo a Women’s Health cómo se siente actualmente: “En este momento, me siento físicamente en mi mejor forma física y emocionalmente en mi mejor lugar… No soy perfecta. No intento ser una chica perfecta, porque me quiero tal y como soy, con defectos y todo “, Además aseguró que es una mujer de armas tomar, “estoy orgullosa de lo que he logrado porque he trabajado muy duro para llegar hasta aquí”.

Actualmente la actriz se encuentra trabajando en la segunda temporada de “Scream Queens”, donde da vida a “Hester”, también tiene entre manos una nueva serie llamada “Dimension 404”, donde interpretará a “Amanda”, una joven que busca el amor a través de internet.