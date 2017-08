Representantes de Rafael Amaya temen por la seguridad del actor

Una foto publicada por El Señor De Los Cielos (@elsenordeloscielos) el 18 de Jul de 2016 a la(s) 7:59 PDT

El actor Rafael Amaya se ha convertido en una de las celebridades más destacadas del medio del espectáculo y todo esto gracias a su personaje “Aurelio Casillas” en la serie de Telemundo “El Señor de los Cielos”, pero al parecer, su popularidad tiene un precio, así como medidas extremas para su seguridad.

De acuerdo con la información del periódico Basta!, empresarios oaxaqueños buscaron al actor para realizar una serie de activiades en el estado antes mencionado, entre las actividades se encontraba una firma de autógrafos, algo que al final no pudo llevarse acabo por las condiciones de sus representantes.

“Nosotros lo buscamos porque queríamos traerlo a una firma de autógrafos… Nos pedían 40 mil dólares… Por eso no había problema, pero luego en el contrato nos pedían camionetas blindadas… y en realidad ese fue el problema, porque aquí en Oaxaca no hay lugares que renten camionetas blindadas”, expresó Narai López al medio.

“Quisimos llegar a un acuerdo, pero nos dijeron que si no había camionetas blindadas, él no se podía presentar porque es parte de su seguridad… Aquí es muy tranquilo y esas cosas que pasan en su serie no suceden…”, finalizó.

Recordemos que la serie de “El Señor de los Cielos”, está basada -en algunas cosas- en la vida de Amado Carrillo Fuentes, líder del Cártel de Juárez en 1990.

Según Walter Doehner, director de la serie de Telemundo, “El Señor de los Cielos” no es una biografía del narcotraficante, sino que solo se han tomado características de Amado Carrillo Fuentes para abordar el personaje de “Aurelio Casillas”, como por ejemplo su gusto por los aviones, las mujeres y su gran carisma.

