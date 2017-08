A Yahir le sienta la paternidad y lo demuestra en firma de autógrafos

Publicidad







El cantante Yahir mostró el amor que le tiene a los niños durante una firma de autógrafos realizada en la Aldea Digital en el Zócalo capitalino, donde cargó al bebé de una fan que se puso a llorar en sus brazos.



En entrevista con JDS, el sonorense señaló estar feliz con la llegada de su segundo primogénito que nació el pasado 29 de junio, producto de su relación con Cristina Literas, por lo que dijo que este hijo trae torta bajo el brazo porque es motivo para componer nuevos temas para su siguiente discografía.



“Creo que es el momento de componer canciones, es una nueva inspiración, entonces no quiero cantarle cosas que ya haya cantado anteriormente, quiero cosas nuevas para él”, mencionó.



Ian es el nombre de su hijo que tiene un mes y días de nacido, aunque no ha mostrado su rostro hasta el momento, detalló que es un niño bien parecido. “Está muy bello, está perfecto la verdad, no porque sea mi hijo está hermoso”, contó el intérprete de “Alucinado”.



Afirmó que toda su familia le ha dicho que se parece a él. “Todo mundo dice que a mí, yo la verdad a los bebés no me gusta mucho buscarles parecido porque día con día van cambiando, pero todo mundo dice que a mí”.



Y de su primer hijo Tristán, de 18 años, quien ha mostrado problemas de conducta al estar envuelto en problemas de adicciones, aún desconoce qué carrera quiere tomar o si quiere seguir sus pasos en la música. “Canta lindo, pero no sé todavía, creo que no está muy decidido para dónde va agarrar”.



El ex académico siempre le ha cantado al amor y el desamor, pero acepta que ambos sentimientos le gustan. “No sé, me gustan los dos definitivamente, pero lo que pasa que en las sufridas se sienten más el desamor”.



Sin embargo, se encuentra feliz por su más reciente disco “Más allá”, material que considera como el mejor de su carrera. “Es un disco muy fuerte para mí, inédito, con un gran sonido y parece que la gente lo está recibiendo así con todo el cariño”, finalizó.

