Ahora se burlan de Donald Trump haciéndole una "película"

End the World in Eighty Days #DonaldTrumpTheMovie pic.twitter.com/lJSQKhu6Gc — The Pixel Factor (@ThePixelFactor) August 2, 2016

Imaginen que un día, en una sala de cine, ven anunciado un próximo estreno: “Donald Trump: La Película”. ¿De qué creen ustedes que pueda tratarse un filme con ese título?

Esta pregunta fue la que motivó a usuarios de redes sociales a jugar con el hashtag #DonaldTrumpTheMovie, con el que se burlan del candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos.

En los resultados podemos ver críticas llamándolo racista, mentiroso e incluso, burlándose de la posibilidad de que “termine el mundo tal cual como lo conocemos” por la presidencia de Trump.

Además, otra manera de burlarse del candidato presidencial fue cambiando los títulos de reconocidas películas, por ejemplo películas como “Liar Liar” lo muestran con una nariz de Pinocho.

Los usuarios de redes sociales también hicieron burla de su cabello, así como de su supuesta relación de amistad con el presidente ruso Vladimir Putin, de quien se ha expresado como un gran líder. En diciembre pasado, Putin dijo que Trump es una persona “muy colorida y talentosa”.

“El principio del final de Donald Trump”

“¿Es el principio del final de Donalsd Trump?”, pregunta el periodista estadounidense Dana Milbank en una columna publicada en el periódico Washington Post, en la que se detallan los escándalos que esta semana han rodeado al empresario candidato a la presidencia, el más reciente, expulsar a una madre de uno de sus eventos porque su bebé estaba llorando.

El llanto del niño interrumpió en algunas ocasiones el discurso del empresario, por lo que dijo: “No te preocupes por ese bebé, yo amo a los bebés. No te preocupes. Está joven, hermoso y sano… eso es lo que queremos”. Pero unos cuántos segundos después -mientras el bebé continuaba llorando- Trump, molesto, dijo: “¿Sabes? En verdad estaba bromeando. Puedes sacar a ese bebé de aquí.” Y luego le dijo a la audiencia: “Creo que ella de verdad creyó que me encanta tener a un bebé cuando estoy hablando. Hay veces que las personas no entienden”.

Para el analista, esto solamente son indicios de la “paranoia y venganza de Trump”, que son símbolos de que está perdiendo su poder.