Falló filtro de selección de candidato a alcaldía de Álvaro Obregón: PT

Los filtros para seleccionar candidatos a cargos populares fallaron en el Partido del Trabajo (PT), reconoció Óscar González Yáñez, uno de sus dirigentes nacionales al hablar del presidente municipal de Álvaro Obregón, Michoacán, Juan Carlos Arraygue, quien está detenido y acusado de haber ordenado calcinar a 10 personas.

En entrevista con La Silla Rota, el petista admitió que en muchos casos los partidos políticos, en su ambición de ganar una alcaldía, no hacen un trabajo exhaustivo de selección de candidatos y terminan apoyando a personas de dudosa procedencia.

“Me queda claro que no hubo un filtro los suficientemente fuerte… el buen juez, por su casa empieza y esto va para todos los partidos políticos; si nosotros queremos ser un partido serio, debemos de tener una autocrítica; nada más hay que decirle (al gobernador de Michoacán), Silvano (Aureoles) que no use este caso políticamente”, dijo.

González Yáñez, quien ha sido legislador y ex presidente municipal de Metepec, Estado de México, lamentó que el gobierno de Michoacán esté utilizado esta tragedia como un arma política, pues al acusado se le debe respetar su presunción de inocencia y el debido proceso.

“Los gobernadores usan estos temas como instrumentos de ajustes políticos y en el caso particular de Michoacán, Guerrero y probablemente Oaxaca a los alcaldes los obliga la delincuencia hacer algunas cosas, es decir, se siente presionados, aunque esto no quita que hay alcaldes que son traviesos”, expuso.

En este caso en particular donde hay personas muertas, el petista pidió a las autoridades ser cuidadosos al dar información a la opinión pública, pues la última palabra la tiene el juez y no una autoridad política.

Desconoció cómo fue el proceso de selección de Juan Carlos Arraygue al interior del PT, pero reconoció que los partidos políticos, en muchos casos, al ver que hay aspirantes que traen importantes apoyos económicos o que se presentan como empresarios, no investigan a detalle la procedencia de esa persona que buscar ser alcalde o ganar un cargo popular.

Si se comprueba, que se aplique la ley

El también dirigente del PT, Reginaldo Sandoval, consideró indispensable que estos temas que involucran vidas no se conviertan en asuntos políticos, por lo que debe prevalecer la búsqueda de justicia y del debido proceso.

“Para nosotros convertir este caso en un tema mediático es un error; nosotros lamentamos estos hechos, pero estamos en la ruta de exigir que haya un proceso de justicia y no de venganza política”, dijo.

Adelantó que el PT en Michoacán está en la disposición de ayudar para que se llegue la verdad de lo que sucedió con las personas que perdieron la vida, a fin de que no vuelvan a repetirse estos lamentables episodios.

Bajo esta lógica del debido proceso, Reginaldo Sandoval dijo que si se comprueba la responsabilidad del presidente municipal de Álvaro Obregón, se debe aplicar la ley, aunque “debe caminar este caso con la presunción de inocencia”.

El fin de semana, en el municipio de Cuitzeo, en un área donde operan ladrones de gasolina, en los límites de Michoacán y Guanajuato, fueron localizados los cuerpos de 10 personas calcinadas.

La investigación de la Procuraduría estatal reveló que fue el alcalde del PT, Juan Carlos Arraygue, del PT, quien ordenó a los policías llevarse, matar e incinerar a estas diez personas, entre ellas tres menores de edad, por lo que sería el autor intelectual, aunque no participó en el ‘ levantón’.

Las primeras versiones apuntaban a un ajuste de cuentas entre dos grupos rivales de saqueadores de combustible de Petróleos Mexicanos; sin embargo, conforme avanzó la indagatoria y de acuerdo con los testimonios que recabó la Fiscalía de vecinos y gente que estuvo en la Hacienda donde fueron llevados estos hombres, se concluyó de que fue el alcalde del municipio de Álvaro Obregón y cinco de sus policías, quienes los desaparecieron, sacrificaron, calcinaron y abandonaron.