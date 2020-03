Publicidad































Bad boy got me crazy! 💋 A photo posted by Ariadne Diaz (@ariadne_diaz) on Jul 23, 2016 at 7:57pm PDT

Felicidades @norman_hector te quiero! @marcusornellas @carloguerra #💙 A photo posted by Ariadne Diaz (@ariadne_diaz) on Jul 23, 2016 at 8:51pm PDT

Hace poco más de dos meses la actriz mexicana Ariadne Díaz se convirtió en mamá por primera vez tras una larga pero amorosa espera; no obstante, su nueva faceta como mamá está causando controversia en redes sociales.

Esta vez, la guapa protagonista de telenovelas compartió una serie de imágenes en Instagram en la que aparece cargando a su pequeño Diego con un fular, misma que dio pie a severos comentarios en su contra.

“ Haaaay no, esa posicion es malisima para los bebes no es ergonomica por favor, por el bien del bebe”, “ Está aún muy pequeño tu bebé. No lo cargues así por que lo lastimas de su columna”, ” Una pequeña observación, esa posición para nada es ergonómica y por tanto no se recomienda, el porteo es maravilloso :)” , “No entiendo porque cargar a un bebe así… Su carita debe ir en tu pecho no viendo hacia enfrente… “, le escribieron en la red social.

No obstante, otros fans salieron en su defensa para decirle que ella puede cuidar a su bebé como crea conveniente. ” Gente dejen de creerse psicologos, pediatras todos a la vez.. Es su hijo…”.

