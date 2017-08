Más de 200 mexicanos varados en aeropuerto de Madrid

Los cerca de doscientos viajeros mexicanos que se encuentran varados en el aeropuerto madrileño de Barajas desde hace más de quince días a la espera de que se libre alguna plaza en los vuelos de Aeroméxico piden a la compañía que flete un avión para que puedan volar a su país.

Según aseguraron los afectados, la compañía tiene un tipo de billetes que suministra a sus empleados y que se llaman “boletos sujetos a espacio”, lo que significa que esos viajeros tienen que esperar a que haya disponibilidad en un vuelo.

Los afectados, según relataron, son familiares y amigos de los empleados, y por eso mostraron su “indignación” por el trato que están recibiendo de la compañía.

Este tipo de vuelos, según explicó una afectada que lleva una semana en el aeropuerto madrileño, funcionan con una lista de llegadas en la que la gente se apunta y se va siguiendo un orden. “A la venida funcionó bien, pero en estos momentos la lista es totalmente aleatoria”, denunció.

Por su parte, la aerolínea Aeroméxico aseguró que la situación de los turistas mexicanos varados en el aeropuerto de Madrid, España, no es resultado de la sobreventa ni de la comercialización de boletos sujetos a espacio.

De acuerdo con una fuente de la aerolínea, la situación es resultado de una prestación a sus colaboradores que por Contrato Colectivo de Trabajo se entrega bajo la leyenda “sujetos a disponibilidad” a la tripulación.

“La condición es que en la ruta que escojan, día y vuelo, haya un asiento o dos, porque no fueron adquiridos por un cliente. En la práctica, lo que sucede es que en ocasiones, la mayoría de las veces, esta prestación no lo usa el trabajador, sino familiares, amigos o un tercero”, expuso.

En este sentido, precisa que la aerolínea no tiene responsabilidad en esta situación, ya que dichos boletos no fueron vendidos por la empresa.

Por ello, aclara que los turistas varados deberán esperar hasta que se registre un asiento disponible, y reitera su compromiso con los clientes que adquirieron su boleto con la aerolínea.

“Yo tengo el billete a través de un amigo y me dijo que podía tardar unos días en volar, pero que en el momento que hubiera un sitio volaría, pero no sabía que se iba a convertir en una película tipo Alex de la Iglesia”, denuncio una afectada.

Otro joven, que lleva una semana en el aeropuerto, también denunció la “arbitrariedad” de la lista de apuntados y afirmó que “lo más fácil que podría hacer la compañía es fletar un avión porque somos 183 personas en lista de espera. Sería lo mejor para quitarse ellos el problema, porque nosotros tenemos billetes, no es que no los tengamos”.

Un tercer afectado, que aseguró que la última persona que viajó estando en la lista de espera lo hizo el pasado sábado, se lamentaba de no poder salir del aeropuerto porque le costaba muy caro ir al centro de Madrid: “La noche en el hostal, la comida… Eso no puedo porque tengo los recursos limitados; por eso, adquirimos los billetes”, relató.

Los viajeros aseguran que una supervisora les contó que estos problemas se producen desde hace quince años, y por eso dicen no entender cómo no se ha resuelto ya esta situación.

Piden ayuda a consulado en Madrid tras días en aeropuerto

El grupo de viajeros mexicanos varados acudió a su embajada en Madrid en busca de una solución para poder regresar a su país.

Fuentes de la embajada informaron del encuentro con el grupo de viajeros, algunos de los cuales llevan esperando hasta veinte días con sus equipajes en el aeródromo.

Es un “problema recurrente” al que no pueden dar solución, explicaron las fuentes, que remitieron a la empresa para solucionarlo, ya que cuando da estos billetes, no expresa la limitación de que no pueden usarlo en temporada alta, que es cuando más problemas de disponibilidad hay.

No obstante, la Embajada comunicará al Ministerio de Asuntos Exteriores de México la situación para que de traslado a las autoridades competentes.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España alerta, en un comunicado, sobre los riesgos de los “billetes staff” y se refiere a “la situación de desamparo” en la que dice se encuentran varias decenas de mexicanos y algunos españoles en Barajas.

La organización aclara que si las personas afectadas han comprado un billete de este tipo a nivel particular, se trata de un acuerdo privado y, en este caso, “no tendrían derecho a reclamar las indemnizaciones y soluciones habituales por parte de la aerolínea”.

Este episodio se repite cada año por la alta demanda que existe de este tipo de billetes, que son vendidos a un precio muy inferior del habitual.

Con información de Notimex, Efe y El Informador

