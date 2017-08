Zac Efron se inscribió en Tinder y fue ignorado

http://picasion.com/

Para la mayoría de mujeres, este hombre resulta ser uno de los más guapos y sexis de la pantalla grande. Sin embargo, el mismo actor piensa que no tiene suerte cuando se trata de conquistar.

Sus habilidades con el sexo opuesto parecen no ser lo suficientemente buenas como para conquistarlas. Incluso, ha mencionado que cree no ser capaz de tener éxito en una cita.

Además, el actor tiene en cuenta que algunas de sus seguidoras muestren interés por él solo por el hecho de que su fama pueda lanzarlas al estrellato. Por ello, descarta por completo intentar conocer a candidatas en redes sociales.

“Una vez me registré en Tinder y nadie se fijó en mí, evidentemente la gente pensaba que mi perfil era falso porque en general no se espera que alguien como yo pueda utilizarlo”, compartió Zac en entrevista con la revista “The Times“.

Entre otras cosas también compartió que tener una relación amorosa con alguien es muy difícil para él, ya que algunos de los problemas de su vida personal se ven reflejados en su vida amorosa.

Recordemos que Zac llegó a la pantalla chica en 2006 cuando tenía 18 años. Su actuación, canto y baile conquistó a la franquicia “High School Musical” de Disney Channel.

Al parecer no sólo tiene mala suerte en el amor, pues mientras se encontraba grabando la película “Guardianes de la bahía” en el mes de abril, Zac sufrió una dolorosa caída.

El elenco de “Baywatch” se encontraba filmando una de las típicas y famosas escenas en donde corren por la playa.

Sin embargo, algo no le salió bien a Efron y terminó con el rostro en la arena, ante la mirada de sus coprotagonistas.



No se sabe a ciencia cierta si la caída estaba dentro del guión o si fue un accidente, pero de cualquier manera se volvió viral.