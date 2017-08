Difunden audios de presuntas amigas de modelo colombiana; aseguran que fue drogada

Audios difundidos en el noticiero radiofónico de Ciro Gómez Leyva señalan que la modelo colombiana Stephanie Magon habría sido drogada en un bar la noche previa a su deceso.

Se trata de mensajes de whats app que se enviaron modelos y edecanes, en donde hablan del estado en que vieron a la joven cuando estuvo en el Foro Normandi ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Unos de los audios es de una mujer que estuvo con Magon: “estaba muy drogada, muy drogada, No reaccionaba, la sacaron del Foro, siento muy feo porque la vi, vi que estaba muy mal, intenté ayudar pero no reaccionó”.

Otro de los testimonios reitera que la colombiana estaba drogada: “obviamente sí la drogaron porque se estaba quitando la ropa, ella era una niña que no se drogaba con otra cosa que no fuera marihuana, eso te lo puedo asegurar, no tengo ni la menor duda, claramente la drogaron com algo muy fuerte”.

En la última grabación, que pertenece a la dueña del cuarto de azotea donde vivía a modelo, pide a un vecino que investigue qué está pasando en el edificio ya que le avisaron que había un movimiento inusual.

“Te puedes comunicar con la chica que es amiga tuya, que rentó mi departamento. Porque mi vecina me dice que hay cámaras en la puerta del departamento, que ella no contesta desde las 9 de la mañana y tienen miedo que se haya puesto un pedo infernal, y no saben qué pasa, porque no contesta y la chica dejó el celular, plata, su cartera, ropa, corpiño, todo en la puerta de la casa, y no sabe qué esta pasando con esta chica y ya estoy un poco asustada, ¿Te puedes comunicar”.

