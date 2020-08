Natalie Portman vuelve a la televisión con miniserie

Publicidad













La actriz estadunidense Natalie Portman reaparecerá en la pantalla chica y por primera vez estelarizará una miniserie, “We are all completely beside ourselves”, de la que también funge como productora ejecutiva.

La ganadora del Oscar, Globo de Oro, BAFTA y el Premio del Sindicato de Actores, ha aparecido en un par de ocasiones en la televisión (Sesame Street y Saturday Night Live), sin embargo, ha asistido como invitada y nunca ha trabajado en un proyecto de este tipo.

“We are all completely beside ourselves” es la nueva miniserie de HBO y actualmente se encuentra en desarrollo, por lo que todavía no tiene fecha de estreno, informó Entertainment Weekly.

Natalie interpretará a “Rosemary Cooke”, una estudiante universitaria que tuvo una infancia bastante inusual, en la que tuvo una supuesta hermana gemela, quien desapareció a los cinco años de edad.

Se trata de una adaptación de la novela homónima de Karen Joy Flower, hecha por la co-creadora de la popular serie “Friends”, Marta Kauffman.

Además de Portman, Gideon Raff (Homeland), Kauffman y Robbie Tomlin son parte de la producción ejecutiva.

