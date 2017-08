Sólo 14% de las mexicanas dan leche materna a sus bebés

La encargada del Lactario y Centro de Recolección de Leche del DIF en Jalisco, Anel Ibarra Ortega, indicó que en México solamente 14.4 por ciento de las mujeres dan leche materna a sus bebés.

Indicó que en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna la institución ofreció a través de la Dirección de Atención a la Primera Infancia una jornada de capacitación dirigida a madres lactantes o en periodo de gestación para generar consciencia sobre la práctica de esta actividad y los beneficios que aporta a la mujer y a su bebé.

Indicó que de 2006 a 2012 hubo un descenso alarmante en las cifras de lactancia materna, por lo cual es necesario realizar mayores esfuerzos para revertir este problema.

“Ahora solamente 14.4 por ciento de las mujeres amamantan en nuestro país, entonces hay que hacer todo lo posible para que estas cifras aumenten, por el bien no sólo del bebé y la madre, sino de la sociedad en general”.

Resaltó que la jornada, bajo el lema “Lactancia materna: clave para el desarrollo sostenible”, se realizó con el apoyo de la asociación civil “La liga de la leche” e incluyó conferencias sobre los mitos y realidades de la lactancia.

Así como talleres en los que se abordaron técnicas de amamantamiento, porteo (técnica del rebozo) y consejos para la alimentación adecuada durante la primera infancia.

Manifestó que al finalizar, las madres amamantaron a sus bebés en el jardín de las oficinas centrales de DIF estatal.

Enfatizó que a un año de haber sido inaugurado el Lactario y Centro de Recolección de Leche “este espacio ha ofrecido un promedio de 200 servicios cada mes a madres trabajadoras del DIF estatal y otras instituciones”.

“Además, a mujeres que visitan las instalaciones, entre los que se incluyen la extracción y almacenamiento, así como la recolección mensual de un litro de leche materna donada al Banco de Leche Humana del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos”, afirmó.

A su vez, la trabajadora Ana Margarita Vázquez Medina destacó los beneficios que le ha otorgado extraer su leche materna en el Lactario instalado por el organismo asistencial.

“Si no hubiera sido por esa insistencia, por esta institución, yo creo que no me hubiera animado, yo no me hubiera sentido capaz de poderle dar aunque sea lo poquito que me sale, y que está lleno de amor para mi hija”, apuntó.

La Semana Mundial de la Lactancia Materna se realiza del 1 al 7 de agosto y se celebra en más de 170 países por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a fin de conmemorar la Declaración de Innocenti, formulada en agosto de 1990 para proteger, promover y respaldar la lactancia materna.

