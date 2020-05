Lindsay Lohan rompió el silencio después del video del escándalo

Publicidad













En medio del escándalo, Lindsay Lohan rompió el silencio. Hace unas horas se dio a conocer un video donde la actriz forcejeaba con su prometido Egor Tarabasov. Él intentaba recuperar su teléfono móvil- que tenía ella en sus manos- y todo terminó mal. Los hechos sucedieron en una playa de Mikonos en Grecia. Después de que se hiciera público, la pelirroja ha decidido hablar.

“La verdad es que quería que las cosas funcionaran, pero ahora no estoy tan segura de poder”, aseguró la actriz al “Daily Mail”. Además, confesó que aún no ha sido capaz de quitarse su anillo de compromiso (con una esmeralda de cuatro quilates). Tampoco ha podido borrar las románticas fotos de ambos en Instagram, red social en la que tiene casi cinco millones de seguidores.

“No soy un ángel, pero he intentado arreglar las cosas. Ahora la pelota está en su tejado. Le he sugerido terapia de pareja, pero llega un punto en el que me tengo que poner a mí en primer lugar, y también pensar en mi carrera, en la que he trabajado muy duro”, detalló.

Además, rescató: “No quiero decepcionar a mis fans por no ser la mujer fuerte en la que me he convertido”, agregó y se animó, además, a escribir en Instagram: “ Ninguna mujer puede ser golpeada y quedarse con esa persona si él no está preparado para decir lo siento”.

Este fue el video donde se ve la pelea entre Lindsay y Egor.

Katie Nicholl fue la periodista encargada de entrevistar a Lindsay y aseguró que la actriz se derrumbó mientras recordaba los momentos complicados de su relación con Tarabasov. “Egor viene de una familia rusa muy rica. Es siete años más joven que ella, pero Lindsay siempre pensó que estaban hechos el uno para el otro. Creo que con Lindsay nunca se puede decir nunca, pero como él no está tratando de arreglar las cosas, no sé si habrá una reconciliación”, contó la periodista.

A su vez, e ntre lágrimas, la actriz también confesó: “Ahora mismo deberíamos estar mirando lugares para la boda. Yo lo único que quería era casarme y sentar cabeza. Siempre había querido tener cuatro hijos. Egor y yo habíamos hablado de formar una familia”.