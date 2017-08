The Get Down, una historia de hip-hop y determinación

Baz Luhrmann fue el encargado de llevar a la pantalla los primeros años de la vida del hip-hop, un estilo musical (y de vida) que nació en la calles y barrios como el Bronx y cuyo origen es un poco incierto para muchos de los millones de melómanos que lo han convertido en uno de los géneros más influyentes y populares del globo.

Reconocido por su estilo colorido y predominantemente musical, el director de cintas como Moulin Rouge, El gran Gatsby y Romeo + Julieta, se embarcó en contar la historia de la mano de Nelson George –crítico y periodista que fuera editor de la revista Billboard entre 1982 y 1989– y Joseph Saddler, mejor conocido como Grandmaster Flash, quien, además de fungir como productor asociado, fue uno de los pioneros del DJing y mixing en el mundo del hip-hop.

Sumando lo conocimientos sobre los “ingredientes secretos del pastel del hip-hop“, como los describe Grandmaster Flash, y la pasión por contar la historia de ese emblemático barrio neoyorquino, nace The Get Down, la cual estrena el viernes 12 de agosto a través de la plataforma de streaming de Netflix.

La serie que aborda el nacimiento del hip-hop en el apogeo de la música disco tiene entre sus protagonistas a Shameik Moore (Shaolin Fantastic), Justice Smith (Ezekiel Books Figuero), Yahya Abdul-Mateen II (Cadillac), Skylan Brooks (Ra-Ra Kipling), T.J. Brown Jr. (Boo-Boo Kipling), Mamoudou Athie (Grandmaster Flash) y Jaden Smith (Marcus Dizzee Kipling), quienes conducen la historia que mezcla música, graffiti y una fuerte representación sobre lo que era el Bronx antes de ser mundialmente conocido por sus talentos y personajes de la música.

“Este show no es porno de pobreza. No estamos sumergiéndonos para decir lo terrible que es la vida para la gente pobre de raza negra y latina. Estamos contando cuánto optimismo, cuánta familia y cuánta fuerza se requiere para salir de esa situación tan difícil“, dijo Nelson George durante el evento del Television Critics Association (TCA) el mes pasado.

Hablando al respecto de las posibilidades, Luhrmann reiteró que esta historia, que nació 10 años atrás de su estreno por su curiosidad de cómo surgió la creatividad en ese barrio, es un relato para el cual él deseó ser un “curador” y contar la historia de alguien más, esperando hacer algo original y único. “Me ofrecieron un lienzo increíble. Creo y espero, con lo que todos han aportado a este show, no importa cuál sea la impresión del público, que sea algo que jamás hayan visto”, dijo asegurando que aunque consideró hacer un filme al respecto, se dio cuenta que el origen era demasiado “vasto y épico”.

Una historia entretejida sobre una mujer fuerte

Herizen Guardiola, quien hace el papel de Mylene Cruz (una joven en un entorno fuertemente religioso que lucha por su sueño de ser intérprete de Disco), también charló con Publimetro sobre su participación en el show, el cual representa su primer rol como actriz.

Guardiola comparte con Mylene la pasión por la música, aunque la joven compositora se distingue porque su familia nuclear, liderada por un “rastafari de un hogar cubano y católico, y una madre es una budista hippie criada por una familia es bautista”, como ellas los describe”, apoyaron su tenacidad de ser una artista.

El hecho de que debut en la actuación estuviera dirigido por Baz Luhrmann es algo que ella considera “buen karma” y una gran oportunidad en el despegue de su carrera como música, pero, además, es una oportunidad de encontrar nuevas formas de expresarse como artista y conocer el origen de este género que, además de su valor musical, tuvo una gran relevancia social. “Es algo que te abre los ojos”, comentó. “Creo que sale en un gran momento, por todo lo que sucede con la corrupción y violencia policíaca que hay ahora. Es muy similar a lo que sucedía en los setenta. Han pasado muchos años y aún no estamos dónde deberíamos en términos de unión y amor al prójimo. Ésta es una plataforma para que se dé visibilidad a este tema importante”, expresó.

En ese sentido, Guardiola lo consideró una gran oportunidad de mostrarle a nuevas generaciones todo lo que constituyó la cultura del hip-hop, ya que “es una de las industrias más grandes que hay, y creo que de todo lo que haces y te gusta debes conocer su historia”, dijo al tiempo que destacó que, además, la serie se enfoca a argumentar la importancia de “mantenerse fiel a lo que eres, buscar lo que deseas y creer en ti mismo”.

Aunque reconoce que no puede opinar sobre cómo ha cambiado positiva o negativamente el hip-hop, la actriz concuerda en que el género ha evolucionado mucho. “En los setenta era sobre expresar quién eras y dejar tu marca, tener tu propio reino, de alguna forma; las cosas de las que se hablaban eran más sustanciales y significaban más”, opinó asegurando que la industria y los tiempo han cambiado en muchas maneras, por lo que los temas de los que se canta y compone, naturalmente, son diferentes.

Guardiola aseguró que es un momento importante para las mujeres en el entretenimiento y está feliz de que su personaje refleje eso mismo en un época diferente. “Mi personaje muestra una mujer fuerte que no va a dejar que un chico o su circunstancia le impidan ir por sus sueños. Es un argumento poderoso”, compartió.

The Get Down estrena el viernes 12 de agosto.