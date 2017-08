Eduardo Verástegui alista película sobre la vida de la Virgen María

Publicidad



El actor y productor Eduardo Verástegui ya tiene en mente su nuevo proyecto cinematográfico que llevará por nombre “María madre de Dios”, película que será rodada en México a principios del próximo año además de ser dirigida y actuada por él bajo la producción de Alejandro Gómez Monteverde.



“Es mi próxima película, habla sobre la matanza de los inocentes a manos de uno de los hombres más poderosos de aquella época: el rey Héroes, queriendo matar a la familia más humilde del mundo en María, José y Jesús”, contó a JDS el actor.



Abundó que en un par de meses comenzará con la pre-producción y las audiciones, además de empezar el scouting (exploración) de las locaciones donde se filmará porque se harán grandes construcciones de aquella época.



“Vamos a construir Belén y Jerusalén, estamos viendo locaciones entre tres o cuatro estados hasta que lo tengamos amarrados. Tiene que ser un lugar un poco desértico”, afirmó el tamaulipeco.



Como cineasta independiente se apoyará de la productora Baja Film Studios, casa que le abrió las puertas para producir su última película en 2015 “Little Boy”, en Rosario Baja, California.



Hasta el momento el guión de la película está en inglés, “pero estamos explorando si se va a manejar en arameo, latín o el idioma original que se hablaba en aquella época, como se hizo en la Pasión de Cristo”, detalló el que fuera galán de las telenovelas mexicanas.



Dejó claro que para el papel de María no escogerá a ninguna actriz famosa, hará casting a nuevos talentos para darle más realidad a la historia- “Va a ser una niña de 16 años, no es famosa, porque queremos descubrirla para que cuando la gente la vea sea María y no un actriz”, finalizó.

