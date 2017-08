"Harry Potter and the Cursed Child" vende más de 3 millones de copias

VIDEO RECOMENDADO:

El nuevo libro sobre Harry Potter ha vendido tres millones 300 mil copias en 10 días en Norteamérica, anunciaron hoy aquí representantes de la editora Scholastic.

Las ventas registradas muestran cómo a 20 años del debut del personaje de Harry Potter -creado por la escritora británica J.K. Rowling-, el joven mago aún mantiene su toque con el que ha atrapado a sus millones de seguidores.

Más de la mitad de esas ventas, unos dos millones de libros, se registró en los dos primeros días de su lanzamiento, con lo que la publicación se ha ubicado en el número uno en ventas en Estados Unidos.

“Harry Potter and the Cursed Child, Parts One and Two” se transformó en una novedad literaria por lo menos en el estilo de sus siete precedesoras, ya que no es una novela, sino que se adaptó como formato de guión de teatro.

Además de que Rowling es coautora de la historia con John Tiffany y Jack Thorne.

Más de 160 millones de copias de la saga de Harry Potter han sido vendidas en Estados Unidos y más de 450 millones en el mundo.