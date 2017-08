Confidencial: el 3de3 de AMLO no convence

Andrés Manuel López Obrador una vez más se convirtió en el blanco de todas las críticas, ataques y cuestionamientos de sus opositores. Primero porque desde que es dirigente nacional de Morena no presentaba su 3de3, lo que sí hicieron Enrique Ochoa del PRI, Ricardo Anaya del PAN y AlejandraBarrales del PRD, y ahora porque sí la presentó pero no le creen. El tabasqueño presentó una declaración patrimonial austera, él asegura que no tiene propiedades y que tiene una cuenta bancaria con menos de 100 mil pesos lo que hizo estallar, por ejemplo, al líder priísta que tiene flotillas de taxis, varias casas y departamentos además de ahorros que llegan a millones de pesos. Ochoa tachó de mentiroso a López Obrador y pidió a las instancias anticorrupción investigarlo.

Morena vive un cambio de discurso dirigido desde Andrés Manuel López Obrador pues en medio de todos señalamientos en contra de lo que llama la mafia del poder, en referencia al resto de los partidos políticos, aseguró que de ganar el 2018 la Presidencia de la República ofrecerá una amnistía en aras de garantizar un buen gobierno. Aseguró que no habrá odio ni represión y que quiere que todos sepan desde ahora que buscará acuerdos aunque no significa que perdone la corrupción.

Arely Gómez, titular de la Procuraduría General de la República, se reunió con legisladores federales para tratar el tema de Nochixtlán y los protocolos de seguridad que se siguieron. Nos aseguran que en la reunión, que fue privada y que duró horas, la Procuradora admitió que están revisando 89 armas que traían todos los policías que fueron asignados a la zona a fin de tener certezas sobre si fueron usadas o no y empezar a deslindar o fincar responsabilidades. De las seis personas muertas en la refriega en Nochixtlán, una de ellas recibió 3 disparos, las otras personas entre uno o dos disparos.