Lo que respondió el "Potro" cuando le preguntaron sobre su renuncia del Tri

Triste por la eliminación, pero con la suficiente calma para no pensar en tomar decisiones precipitadas, Raúl Gutiérrez, DT de la Selección Olímpica negó que la renuncia al cargo sea una de las posibilidades a seguir en el futuro cercano.

A su llegada a México tras la eliminación en Río 2016, el Potro expresó que debe haber calma, reflexionar las cosas y después tomar una decisión sobre el futuro.

“No (pensó en renunciar), además tengo contrato y no son escenarios que ahorita he pensado. Hay que tener calma y después ver los caminos que se pueden dar, pero no me ocupo de esa circunstancia. Hay que tener calma con eso, no puedes tomar decisiones precipitadas porque estás enojado o triste y en este momento estoy triste, tengo que tomarlo con calma”, indicó.

Lo que sí expresó el timonel mexicano es que gran parte de la eliminación se dio a la falta de eficacia frente al arco rival y de paso pidió a los clubes que desde ya pongan a jugar a los seleccionados por el nivel que tienen y porque son el futuro del combinado nacional.

“Dentro de esa tristeza que tengo con esta eliminación, con este fracaso, sí le veo la parte positiva de que estos jugadores son parte de un proceso, llegaron a una graduación y se nos fue la luz pero esa parte hace diferencia. El apoyo que yo le pediría a los clubes es ese, que se dejen de cosas y que los metan a jugar, esa sería mi petición a lo que ya pasó”, manifestó en conferencia de prensa y ahondó en que los clubes no se dan cuenta del potencial de sus jugadores hasta que los ven con el Tri.

“Estos jugadores los tomas y cuando en su club los ve dicen: “ah mira, son buenos jugadores y los ponen a jugar y ese hueco que dejaron ir por ir al Tri, lo empiezan a ocupar otros y ya no son tres sino seis. Eso te lleva a los clubes que más están trabajando, estamos en un país que ya la mayoría están invirtiendo en fuerzas básicas y se está emparejando, pero es más un tema de clubes”, concluyó.

