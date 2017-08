Mike Biagio, la mano derecha del "poeta del pueblo"

Publicidad











Una foto publicada por Mike Biagio (@mike_biagio) el 8 de Ago de 2016 a la(s) 9:03 PDT

La serie “Por siempre Joan Sebastian. El poeta del pueblo” está entrando a su recta final en televisión abierta —se transmite por el Canal de las Estrellas de lunes a viernes a las 21:30; también, está disponible a través de Blim—.

En entrevista con EL INFORMADOR, Mike Biagio, quien da vida a “Enrico” (Federico Figueroa, hermano de Joan Sebastian), comparte cómo fue su experiencia de participar en el proyecto que reveló los detalles más íntimos en la vida de uno de los máximos cantantes de México: “Estoy muy contento de que le esté yendo tan bien a la serie; desde los ejecutivos hasta nosotros los actores estamos felices de representar la vida del señor Joan Sebastian; una vida que es digna de admirarse… Una vida donde tuvo muchas alegrías y tristezas. Es una historia muy completa de la vida real”.

Para construir su personaje, Mike conversó con José Manuel Figueroa, no tuvo acercamiento con Federico, pero el primogénito de Joan fue quien lo guío en las experiencias de vida para darle mayor veracidad a su papel dentro de la trama. “Me encanta el personaje, porque siempre está muy cerca de Joan. José Manuel sabe perfectamente lo que le sucedía a su papá, él me enriquecía mucho en todas las escenas, nos dábamos la oportunidad de prepararlas y platicar y creo que gracias a eso están esos buenos resultados”. Para el actor también es importante que Televisa esté trabajando en nuevos formatos de consumo ahora que el público está interesado en ver los contenidos desde otras plataformas.

Prepara obra de teatro

Tras su participación en la serie de Televisa, producida por Carla Estrada, Mike se encuentra preparando la obra de teatro “Poema para tres”; estrena el próximo 26 de agosto en el Foro Shakespeare. El montaje es de Saúl Enríquez y es dirigida por Enrique Muñiz y Rafael Silvero. Su compañera de reparto es Pato Alexander.

Mercurio, en su corazón

Ahora que Mercurio se reunió con Magneto, Mike señala que Arturo Velasco —responsable de esta unión— lo buscó para que formara parte del proyecto, pero para él su prioridad es actuar; sin embargo, no descarta acudir como invitado en alguna presentación especial: “guardo con mucho cariño haber formado parte de la boy band; además, por decisión propia no entré, porque prefiero estar ensayando y estando en la obra de teatro en este momento, cuando me invitaron estábamos grabando la serie ‘Por Siempre Joan Sebastian’ y yo estaba ya alejado del camino de la música”.

¿Quién es Mike?

Su verdadero nombre es Miguel Ángel Olivares Biagi; nació el 3 de septiembre de 1976 en San Luis Potosí, México. Está casado con la actriz Gloria Sierra desde el 16 de agosto de 2008, con quien tiene tres hijas, Eugenia, Julieta y Victoria.

Fue parte del grupo Mercurio con quien grabó dos álbumes: “El fenómeno” y “Evolución”. Dejó la ciudad de San Luis Potosí en 1997 para estudiar canto y actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa por dos años.

Tras su paso como cantante, se estrenó en la televisión con el melodrama histórico “El vuelo del águila” en 1994, dirigido por Jorge Fons y producido por Ernesto Alonso. Le seguiría El privilegio de amar, en 1998, bajo la dirección de Carla Estrada. Actualmente lo vemos en la serie que presenta la vida de Joan Sebastian.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Programa “Hoy” promueve por accidente “Hasta que te conocí”, serie de TV Azteca

“Tres veces Ana” pierde horario estelar; serie de Joan Sebastian la reemplaza