Foto: La novia de Justin Bieber era fan de Selena Gómez

Se dice que el mundo es más pequeño de lo que imaginamos y a veces el destino nos lleva a coincidir con gente que no creeríamos que puede cambiar el rumbo o un momento de nuestra vida. Es el caso de Justin Bieber, Selena Gómez y Sofía Richie, y es que años atrás la nueva novia del cantante era fan de la exestrella de Disney y este fanatismo ha salido a relucir en redes sociales

Sofía de 17 años en 2009 era seguidora de Gómez, en 2009 cuando era una niña de 10 pidió a su hermana Nicole que la llevará a conocer a Selena, el encuentro sucedió en Los Ángeles y prueba de que la novia de Justin haría todo por conocer a Sel, es que que llegó en muletas para encontrarse con su ídolo musical. Y en medio de la polémica entre Justin y Gómez esta foto ha comenzado a inundar el Twitter, con fases como: “Cuando no puedes soportar que tu novia era Fan de tu ex”.

Recordemos que el problema entre Bieber y Selena comenzó cuando el canadiense subió cinco fotos con su nueva novia a Instagram este fin de semana. Claramente la mayoría de sus fans estallaron en furia y envidia porque hizo “oficial” su relación en aquella red social. Las beliebers dejaron varios comentarios muy hirientes hacia Sofía y JB no lo tomó nada bien. De hecho, publicó una última foto amenazando a sus seguidores:

“Voy a poner mi Instagram en privado si ustedes no dejan el odio. Esto se está saliendo de control, si ustedes fueran mis verdaderos fans no serían tan malos con la gente que me gusta”.

Después de la publicación de Justin, el hashtag #RIPBeliebers comenzó a ser tendencia. Muchas alegaban que no podían creer que se atreviera a decir ese tipo de cosas, y que estaban decepcionadas de él. Otras más lo apoyaron y pelearon en su defensa.

Tiempo después, Selena también le entró al debate y dejó un mensaje en la publicación de su ex. “Si no puedes soportar el odio entonces deja de postear fotos de tu novia, debería de ser especial, solo entre ustedes dos. No te enojes con tus fans. Te aman y te han apoyado antes que cualquiera.”

Justin notó la critica de Selena y no dudó en contestarle: “Es gracioso ver que personas que me usaron para llamar la atención aún tratan de hacerlo. Triste. Todo el amor”. Y continuó: “No estoy de acuerdo en que cualquiera reciba odio. Espero que todos ustedes puedan ser amables con sus amigos y entre ustedes. Y sí amo a mis beliebers”.



Sel tampoco se quedó callada y contestó el mensaje publicando una foto que demuestra como ella ama a sus fans, y les agradece con unas bellas palabras: “Mi vida entera. Ustedes son lo más importante. Gracias por dejarme hacer lo que amo todos los días”.