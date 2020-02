"Perdí la cabeza": Elías Emigdio

El mexicano Elías Emigdio dejó escapar este lunes su pase a la ronda de cuartos de final del torneo de box de los Juegos Olímpicos Río 2016, lo cual atribuyó a que “perdió la cabeza” en su combate ante el colombiano David Ávila, en la categoría de 52 kilogramos.

“Mucha gente esperaba ver a un Elías Emigdio en el siguiente terreno, creo que aguanté mucho tiempo en el Comité Olímpico Mexicano a pesar de haber estado ya calificado, a pesar de las adversidades y en Naucalpan estamos mal y no tengo una casa para mi mamá”, afirmó.

Indicó que en la pelea de este lunes ante el colombiano hizo su mejor boxeo, “en el primer round sentía que estaba ganando los embates, de hecho propuse mucho el combate, fallaba, es cierto, pero conecte demasiados goles”, añadió.

A punto del llanto, el mexiquense relató que sintió que la pelea era suya, pero cuando escuchó que perdía el combate, “me hizo perder la cabeza, pensar en que no debía perder, soy yo quien debe proponer”.

“Mi hambre no va a ser menos que la de él, en todo momento busqué el golpe, no lo hicimos de buena manera, creo que perdí la cabeza y en televisión, tal vez; estuvieron diciendo que soltara rectos, moviera la cintura, pero no alcanzó”, expuso.

El llamado “Tigre” sostuvo que el box es así y el resultado está hecho para seguir adelante, ya que no debe quedarse con este momento y pensar en otros momentos para seguir en este deporte.

“Hasta el momento no tengo propuestas para el profesionalismo, jamás tengo acercamientos. He decidido analizar irme al profesionalismo”, concluyó.

