10 grandes actores de 2000 que ahora quedaron en el olvido

Triunfar como actor de Hollywood y sobre todo, mantenerse, en muchos casos es una proeza. Se tiene que contar con un talento monstruoso para obviar el factor edad, caso Meryl Streep, Peter O’ Toole o Clint Eastwood. Se tienen que tomar buenas decisiones para seguir vigente, como Leonardo DiCaprio o protagonizar sagas exitosas que lleguen a mucho público, como Vin Diesel en “Rápido y Furioso”.

También hay que labrarse un buen nombre antes de participar en películas de dudosa calidad, como Robert DeNiro y Al Pacino en “Rocky and Bulwinckle” y “Jack and Jill”. De lo contrario, actores con talento pueden perderse en el ojo del público por años. Y eso fue lo que pasó con incluso símbolos sexuales de la década pasada.

Esto fue lo que le pasó, por ejemplo, a Josh Harnett. Quien fuera la “musa” masculina de Sofía Coppola en “Vírgenes Suicidas” y el rival de Ben Affleck en “Pearl Harbor”, de pronto desapareció. Él mismo explicó en un reportaje de Vanity Fair que no aceptó interpretar al Batman de Christopher Nolan. Y se negó a protagonizar tantos buenos papeles, que al final se tuvo que conformar en el cine independiente.

¿Y qué pasó con Adrien Brody? Ganó el Oscar en 2002 a Mejor Actor por su interpretación de Wladislaw Spilzman en “El Pianista”. Estuvo también en “Medianoche en París” y en “El Gran Hotel Budapest”. Y de ahí en adelante, cayó en el olvido. Las producciones en las que participa son irrelevantes.

En otros casos, como el de Johnny Depp, el actor solo suele hacer de sí mismo. Pero, ¿por qué una estrategia que les funciona tan bien a Robert Downey Jr. o a Will Smith, terminó por opacar al actor? Quizás por el escándalo de su divorcio, el deterioro de su apariencia física y sobre todo, que sus últimas películas, incluida la segunda parte de “Alicia”, no han dado los resultados esperados.

Tobey Maguire, por su parte, es otro que aparte de protagonizar un divertido sketch con Downey en “Una guerra de película”, solo es recordado por ser el primer Spiderman en el cine actual y por ser el rostro de un meme. Ahora el actor se dedica a la producción y a sus hijas.

Ashton Kutcher, por otro lado, pertenecía a la generación de símbolos sexuales de la década. Si bien no tenía el talento de un Heath Ledger, ni de lejos, era conocido por That´s 70’s Show y por Punk’D. Luego por su matrimonio con Demi Moore. Siguió siendo famoso al reemplazar a Charlie Sheen en “Two and a Half Men”, pero por supuesto, no le llegaba ni a los talones.

¿Qué otro actor iba a ser grande, era adorable y hoy está en el olvido?