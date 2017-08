De interpretar a "Juanita", Marco Polo apuesta por el teatro familiar

Conocido en la Sultana del Norte por sus espectáculos y obras en las que destaca la picardía y doble sentido, el actor Marco Polo decide dar un giro a su carrera con la puesta en escena “Hasta la vista, baby”, que se estrena este jueves 18 de agosto a las 20:30 horas en el Teatro Versalles.

“Es un proyecto interesante porque es un tipo de humor diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en teatro, incluso, es diferente a lo que yo he hecho en shows de comedia”, explicó en entrevista con Publimetro el actor, quien es conocido por dar vida al personaje de Juanita, la niña caballona y bipolar.

“Esta obra trata de dos actores que llegan a Hollywood, en donde uno de ellos gana un Oscar, el otro no. Entonces, el que no gana el Oscar está tratando de hacerle ver al que sí lo ganó que no tiene talento, que lo ganó por palancas. Y realmente el que sabe actuar es el que no ganó el premio”, explicó el también comediante respecto a este proyecto en el que comparte el escenario con Diego De Lira.

“Es ahí donde la historia se va hacia atrás para mostrarnos cómo esos dos actores se conocieron, cómo llegaron a Hollywood y dónde hubo un punto de quiebre en el que uno se fue hacia arriba y otro hacia abajo. El que se va hacia arriba es el que no sabe actuar y no sabe hacer nada; y el que realmente tiene la vocación y el talento está hasta abajo. Es una historia bastante interesante y muy divertida”, añadió.

Para Marco Polo, no había mejor manera de celebrar su primera década dedicada a la vida actoral, ya que, además de protagonizar esta farsa cómica, es el escritor de la misma y, además, es la primera vez que produce una obra en su totalidad, después de haber participado en varias coproducciones.

“El reto más grande fue coordinar la producción con la actuación. Es un poco difícil hacerse cargo de la producción, escenografía, iluminación, publicidad, etcétera, y aparte enfocarte en tu personaje, ensayar, prepararte. Eso es lo difícil, sacar una producción en la que estoy poniendo una calidad del 100%, algo en lo que valga la pena invertir mi tiempo y dinero”, reveló.

Y es que, según explicó, “Hasta la vista, baby” plantea una serie de situaciones que se presentan todos los días en cualquier ámbito, por lo que todos los que asistan al Teatro Versalles se pueden sentir identificados.

“Yo escribí esta obra y me interesó porque esta situación la veo reflejada en muchos trabajos de gente que conozco, no nada más gente que se dedica a la actuación, si no en aspectos empresariales, administrativos, de oficinas. Cualquiera de nosotros puede vivir algo así”.

“Hasta la vista, baby” se estrena este 18 de agosto y se presentará todos los jueves por tiempo indefinido. Los boletos están disponibles en las taquillas de los Teatros Versalles y por Internet a través de arema.com.mx con un costo general de 250 pesos.

Para concluir, Marco Polo destacó que esta puesta en escena es para toda la familia, la pueden disfrutar los menores a partir de los 12 años, ya que su intención es llegar a llegar a las nuevas generaciones con una nueva propuesta de teatro familiar.

“No es una historia con albures, con doble sentido, ni con ese tipo de picardía que estamos acostumbrados a ver en teatro o en shows. Es una historia para acercar a las nuevas generaciones y que vean que se puede hacer buen teatro”, concluyó el actor.