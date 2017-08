Demi Lovato, lista para atrapar a los mexicanos

Publicidad













La artista multiplatino Demi Lovato hará una visita a Guadalajara con su gira Future now the tour.

El álbum más reciente de Demi Lovato, Confident salió a la venta a través de Hollywood Records / Island Records / Safehouse Records y cuenta con el exitoso sencillo número 1 de iTunes Cool for the Summer.

Demi Lovato, que tras su ruptura con Wilmer Valderrama, llegará con mucha energía al escenario. The Future Now Tour arrancó el 29 de junio en Atlanta, con la peculiaridad de que en Estados Unidos realiza la gira junto a Nick Jonas.

Este álbum marca el regreso de la cantante más sexy y renovada, con más seguridad no sólo en su música. Confident es el primer disco que Demi Lovato lanza en una asociación creativa con varias disqueras, y parece que le está funcionando.

¿Cuándo?

Ciudad de México. 16 de octubre. Palacio de los Deportes.

Guadalajara. 18 de octubre. Auditorio Telmex. Preventa Banamex 24 y 25 de agosto. Venta a todo el público. 26 de agosto. Boletos de 500 a dos mil 390 pesos.

Monterrey. 19 de octubre. Auditorio Banamex.