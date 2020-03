Victoria Beckham acusada de engañar a sus seguidores en Instagram

Thank u @VogueMagazine! Excited to share my tips and secrets with you ladies! My first make up collection lands in stores next month x vb #VBxEsteeLauder #VBDoverSt #VBHongKong victoriabeckham.com @esteelauder

A video posted by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Aug 15, 2016 at 6:11am PDT