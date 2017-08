Sara Sampaio se enfrenta a los paparazzis por fotos topless

New cover story for #TheEdit by @netaporter ❤️❤️ A photo posted by Sara Sampaio (@sarasampaio) on Aug 20, 2016 at 10:50am PDT

La modelo de Victoria´s Secret, Sara Sampaio, dijo sentirse violada después de que fuera captada en topless por los paparazzi, durante sus vacaciones en Saint Tropez, las cuales disfrutó al lado de su novio, el empresario Oliver Ripley.

Las fotografías de la modelo fueron publicadas por los periódico ingleses, situación que hizo enfurecer a la portuguesa, quien escribió una carta abierta en su cuenta de Facebook. El mensaje decía lo siguiente.

“¿Cómo se sentirían si se levantaran una mañana y encontraran fotografías de su hija de 25 años en topless expuestas por todo Internet? Nuestra hija no hizo nada malo, estaba tomando el sol, no estaba en un lugar público sino viviendo su vida en privado”, escribió.

Y añadió: “No me hago la idea de que alguien que estaba lejos me tomara fotografías con un lente. Algunos de ustedes puede argumentar que soy una figura pública y que esto es el resultado de mi trabajo. Otros, que estoy acostumbrada a ser fotografiada en traje de baño. Pero hay una diferencia. En mi trabajo me pagan para ser fotografiada y doy mi consentimiento. Tengo mi vida profesional y mi vida personal. Cuando volvemos a casa se debe respetar la privacidad”.

Sampaio señaló “como mujer siento que me faltaron al respeto. Nada más publicaron las fotos, recibí comentarios de personas que criticaron mi cuerpo. Y yo estoy orgullosa de mi cuerpo. Sé que no soy perfecta, pero trabajo arduamente para estar en forma. ¿Por qué las personas no dudan en tratar como objetos a las mujeres y comentar que esa parte de su cuerpo es demasiado pequeña o demasiado grande?”.

La modelo también remarca que todos tienen una vida profesional y otra privada, que debe ser respetada. “¿Qué tipo de sociedad es ésta en la que la gente cobra por espiar a los demás, fotografiarlos e invadir su privacidad? Como mujer joven, me siento violada”. Sara exigió a la prensa que muestre más amor y compasión en estos casos. “A quienes vendieron mis fotos, de verdad espero que no llegue el día en que se levanten y encuentres fotos de su hijas desnudas por toda la red”.