El único motivo por el que Ambriz se iría de América, en el cartón del día

Después de que la directiva de América manifestará su apoyo y reiterará a Ignacio Ambriz como técnico del conjunto azulcrema, la afición manifestó su descontento con la decisión de los hombres de pantalón largo en el seno de Coapa.

Ante está situación el técnico emitió su sentir ante la difícil situación que vive en el banquillo del conjunto americanista y aseguró que si no conseguía levantar la copa al final del torneo, dejaría al equipo.

“Si no gano ningún título yo me voy y se los digo a todos aquí de frente, a la gente también para que lo sepa. Estamos en deuda con la afición; no me voy a esconder de ellos”, señaló el ex futbolista mexicano.



TAMBIÉN PUEDES VER:

Jonny Magallón jugará en el futbol argentino

Diego Reyes anuncia por error su regreso a al Liga de España

Desmienten suicidio del ex jugador del América, Salvador Cabañas