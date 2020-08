Nunca estuve enamorada de Giovani Dos Santos: Belinda

Publicidad

















Entre 2009 y 2011 Belinda mantuvo una relación sentimental con el futbolista Gionvani Dos Santos. Su noviazgo dio mucho de qué hablar, pues estuvo envuelto en escándalos y supuestas infidelidades.

A pesar de que en aquel tiempo se le vio a la pareja muy enamorada, Belinda declaró recientemente a la revista “Vanity Fair” que Giovani “no fue el amor de su vida”.

“En ese momento estaba en una burbujita, pero hoy que lo veo unos años después, solamente fue un amor muy lindo, muy bonito, pero no es el amor de mi vida. Y te puedo decir que hasta hoy yo no me he enamorado de verdad”, explicó al ser cuestionada de por qué no habían funcionado las cosas con el futbolista.

“Pensé que sí, pero no. Todavía no me he enamorado así. Estoy muy joven y creo que he sido bastante inmadura en ese sentido”, añadió.

“El día de mañana, si me enamoro, será un amor de verdad, un amor real -soy muy cuidadosa, no me abro con cualquier persona. Soy muy hermética y quien tenga mi corazón es porque se lo merece, porque me ha demostrado que me quiere incondicionalmente”, afirmó.

Recordemos que en junio de este año, Belinda confesó en conferencia de prensa que en la vida le había tocado “besar algunos sapos”, asegurando que el capítulo con Giovani Dos Santos estaba cerrado.

“Ese es un capítulo cerrado y cada quien está haciendo su vida y le deseo lo mejor con quien quiera que esté y lo que no fue en tu año, ya no te hace daño”, aseguró sonriente.



Belinda y Diego Boneta son los protagonistas de la portada de la revista “Vanity Fair” del mes de septiembre.

