Jo-Jo Jorge Falcón y Teo González se levantan en armas contra el mal humor

Son dos actores con una larga trayectoria, hoy en día llevan el estandarte de la comedia en México. Teo González y Jo-Jo Jorge se han unido para hacer una gira por todo el país titulada Por primera vez juntos, pero bien revueltos, para mostrar lo mejor de su repertorio. Los comediantes señalaron que tienen cierta responsabilidad de hacer reír a los mexicanos, ante los malos momentos que viven.

“Nuestro pueblo se sabe reír, pero está lastimado por tantas cosas truculentas de falsos gobernantes que le han hecho tanto daño a nuestro país. Lo que necesita la gente es que le llevemos alegría, que se olvide de tantas marranadas que hace la gente de arriba, que tanto ofende a nuestro pueblo. Nosotros no nos levantamos en armas, pero le llevamos lo mejor y queremos que salga con una gran sonrisa”, comentó Jo-Jorge Falcón.

Teo González, quien recientemente cumplió 33 años de carrera, agregó que la comedia sigue siendo universal, a pesar de los constantes cambios y la llegada de los standuperos.

“La comedia es universal, sin analizas bien lo que es el stand up, son chistes contados como si te sucedieran a tí, como una experiencia personal, en el que das tu punto de vista; al final te das cuentas que es comedia y son chistes elaborados de manera diferente. No todos los standuperos tienen la calidad para estar en primeras ligas, pero respetamos su trabajo. Creo que hay tres buenos y los demás son copia, con la constante de estar diciendo groserías y palabras altisonantes cada tres segundos. En nuestra parte siempre hemos cuidado que las palabras altisonantes sean bien colocadas y una vez en todo el show. Siempre digo que es lo mismo echar una mentada de madre, que decir: ‘vaya usted a molestar en repetidas ocasiones a la autora de sus días’”, dijo Teo.

Mientras tanto, Jo-Jo Jorge Falcón, de 64 años de edad con 43 años de trayectoria, señaló que viene una nueva generación de comediantes; además ha decidido bajar el ritmo de trabajo: “Poco a poco he ido bajándole al trabajo, no quierro ser el más rico del panteón; la verdad quiero disfrutar a mis nietos. Los standuperos no están preparados, con todo el respeto que se merecen, siempre lo he dicho que de cien se salvan tres”, compartió Jo-Jo Jorge Falcón.

Por último, Teo reveló que la comedia en México pasa por un buen momento: “Creo que la comedia tiene una buena salud, están creciendo las alternativas y el público va decidiendo con quién se queda. Creo que la comedia es inmortal y universal, porque en todo momento la gente necesita reírse”

De gira

Guadalajara. 2, 3 y 4 de septiembre. Teatro Galerías.

Ciudad de México. 1 y 2 octubre. Centro Cultural Teatro 1.

En sus palabras

“La alegría es la mejor medicina del alma y el mejor productor de anticuerpos”. Jo-Jo Jorge Falcón.