Power Rangers: Se filtran nuevas fotos de los trajes

New images of LIONSGATE'S POWER RANGERS have dropped on Brazilian website megapowerbrasil.com When more updates come check here first #mikefallin #citizencinema #ElizabethBanks #RitaRepulsa #NaomiScott #KimberlyHart #PinkRanger #BeckyG #TriniKwan #YellowRanger #bryancranston #RJCyler #BillyCranston #BlueRanger #LudiLin #ZackTaylor #BlackRanger #DacreMontgomery #JasonLeeScott #RedRanger #powerrangers #powerranger #powerrangers2017 #leak #leakedimage #megapowerbrasil

A photo posted by citizen cinema (@citizencinema) on Aug 31, 2016 at 9:46am PDT