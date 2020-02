Verónica Castro no irá al homenaje de Juan Gabriel en Bellas Artes

Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, tenía la fortuna de contar con muchos amigos en el mundo del espectáculo, una de ellas era la actriz Verónica Castro.

Por más de 30 años, las celebridades mexicanas mantuvieron una estrecha amistad. Sin embargo, tras la muerte del “Divo de Juárez”, la madre de Cristián Castro ha decidido no ir al homenaje que se le realizará al intérprete mexicano el próximo lunes en Bellas Artes.

“Yo nunca voy a un velorio. Yo los guardo en vida. Lo que se hizo en vida, hermano, en vida está. Ahora yo ya sé que está con mi padre Dios, y gracias a Dios que está con él porque esta vida que estaba pasando él ya no estaba bonita. Yo me lo llevo en mi corazón. Ahí me lo quedo. En vivo y a todo color. Para mí no se murió”, declaró recientemente Verónica Castro al periódico Reforma.

Al igual que la familia de Juan Gabriel, Verónica no ha podido asimilar lo que ocurrió con su amigo: “Fue algo muy fuerte. Es algo que todos traemos ahí atorado, como que no sabemos ni qué onda, ni qué decir. No hay que permitir que se nos vayan. Tenemos libros abiertos como él. Tenemos a Chabelo, tenemos a Marco Antonio Muñiz, tenemos a los hermanos Castro, tenemos a Elena Poniatowska. Tenemos autores, pintores y escritores. No hay que preguntarnos después ‘¿por qué no le dije?, ¿por qué no lo llamé?, ¿por qué no le pregunté?"”, añadió.

Finalmente, Verónica Castro compartió que cada encuentro que tenía con el intérprete era mágico, porque nunca preparaban nada y todo lo que resultaba era espontáneo. Incluso, recordó como fue ese histórico programa de “Mala Noche No”, en el año de 1988, cuando la emisión duró ocho horas, de las 22 a las 6:30 horas del otro día.

