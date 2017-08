Gira de OV7 y Kabah se acerca a la recta final

“La verdad es que hemos batido todos los récords habidos en nuestra historia”, estas son las palabras de Ari Borovoy a unos días de que OV7 y Kabah realicen su concierto número 22 en el Auditorio Nacional el 20 de septiembre; y el sexto en la Arena Monterrey el día 30 del mismo mes.

Fue en octubre de 2014, cuando ambas agrupaciones ofrecieron una conferencia de prensa en la que anunciaron que realizarían una gira juntos, la cual duraría solamente tres meses. Dos años después, la gira continúa registrando llenos totales en cualquier recinto donde se presenten.

“Estamos bien contentos y agradecidos. Hablándote por mí y por OV7, agradecemos este proyecto que llega en el mejor momento de nuestra carrera. 27 años después, te puedo decir que para mí era impensable todo lo que ha sucedido”, añadió el líder de la agrupación.

Durante este tiempo, el tour ha tenido variaciones, tanto en vestuarios como en el repertorio musical. En los próximos conciertos no será la excepción, ya que, según dijo Ari, están conscientes que hay muchas personas que han visto su espectáculo en más de una ocasión.

“Habrá más variaciones. Van Kalimba y M’balia, por parte de OV7 va la alineación completa. En el caso de Kabah, María José ya se despidió. Lo que van a ver esta vez es básicamente el mismo concierto, pero con algunos cambios de vestuario y metimos un par de canciones más, porque la gente que repite merece ver cosas diferentes. Y les garantizo que se la pasarán bailando durante todo el concierto”, adelantó.

Ahora que la gira de OV7 y Kabah se encuentra en su recta final, una de las preguntas más recurrentes en redes sociales es si se lanzará un segundo CD-DVD, en el que quede documentado uno de esos conciertos en los que coincidieron ambos grupos con todos sus integrantes. En entrevista con Publimetro, Ari descarta esta posibilidad.

“Mira, lo he platicado con la disquera y no lo ven viable, porque el CD-DVD que ya se hizo y que lleva más de 100 mil copias vendidas, fue un proyecto muy caro. Entonces, imagínate que ofrecemos otro DVD en el que ahora estén M’balia y Kalimba, la gente que ya compró el primero, va a decir: yo ya compré uno. Y ahora ya no está María José. Entonces, la verdad, ya no se hizo, no quiero mentir ni crear falsas esperanzas a la gente. Por ahora, no hay planes de eso”, reveló el líder y también representante de OV7.

Actualmente, la gira de OV7 y Kabah se encuentra en su recta final, cumpliendo con las últimas fechas tanto en México como en Estados Unidos; sin embargo, Ari asegura que aún no se define la fecha de su despedida oficial.

Por otra parte, Ari Borovoy reveló que, además de su vida en OV7, también atraviesa por un buen momento como mánager y empresario, al frente de su compañía BoBo Producciones.

“Tengo la oportunidad de mostrar lo que puedo hacer. Hemos creado cosas bien padres, ahora con las Jeans, ellas también están rompiendo sus propios récords, ya van por su tercer Auditorio Nacional. Estamos trabajando también con Edith Márquez. Y ya viene Caló, ya están ensayando para grabar un CD con DVD, en este concepto que creamos y que hemos llamado Déjà Vu, porque de eso se trata, de tener un déjà vu, es lo que está pasando en los conciertos de OV7 y Kabah, y de Jeans”, concluyó el cantante.

En sus palabras



“Con esta gira aprendí que los sueños y las ideas, sabiéndolas aterrizar, te pueden llevar a lugares que nunca hubieras imaginado… Y aprendí que es mejor estar unidos que separados. Estamos en el mejor momento de nuestra carrera después de 27 años”.

Ari Borovoy, integrante de OV7.

El dato

30 de septiembre a las 21:00 horas será el último concierto de OV7 y Kabah en la Arena Monterrey. Los boletos están disponibles en las taquillas del recinto y por Internet a través del sistema Ticketmaster, con precios que van de 256 a mil 789 pesos.