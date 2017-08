Salma Hayek presume curvas en bikini antes de cumplir 50 años

A photo posted by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Aug 31, 2016 at 12:50pm PDT

A video posted by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Aug 11, 2016 at 12:56pm PDT

A photo posted by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on May 8, 2016 at 9:14am PDT

La actriz mexicana que triunfó en Estados Unidos con la película de Frida Kahlo, decidió compartir con sus casi 2 millones de seguidores en Instagram una foto donde luce sus curvas justo antes de cumplir 50 años.

El pasado miércoles la también empresaria y productora, posteó una foto donde se ve disfrutando de un día soleado en su piscina. Su bikini rosa y su cabello suelto fueron la combinación ideal para que recibiera más de 47 mil 800 “me gusta”.

Les presentamos la imagen abajo:

A pesar de que está a un día de cumplir 50 años, la actriz luce como una jovencita. Además, también se siente así, pues miren el video que compartió recientemente en Instagram. Con este divirtió a sus fans:

Además, la empresaria también luce feliz en compañía de su marido François-Henri Pinault , con quien se casó en 2009 y con quien tiene una pequeña hija llamada Valentina Paloma.



La pequeña habla tres idiomas (español, francés e inglés), es respetuosa, tranquila y ocurrente. Nació el 21 de septiembre de 2007 y está por cumplir 9 años.

Respecto a la relación que ella lleva con Valentina, mencionó en una entrevista a la revista “Us Weekly”: “Cada vez que salgo fuera, mi hija Valentina deja en mi maleta un recuerdo de ella que siempre me sorprende, porque nunca repite regalo en cada uno de los viajes. Lo mete en el equipaje sin que yo me dé cuenta, por lo que siempre me agrada encontrarme con algo que no me espero cuando tengo que pasar por la tediosa labor de deshacer el equipaje”.