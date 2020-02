Silvia Urquidi aclara rumores sobre herencia de Juan Gabriel

En estos días ha trascendido que la amiga, y por muchos años represente legal de Juan Gabriel —Silvia Urquidi— es la primera heredera del cantautor; sin embargo, en entrevista con el diario El Informador aclara que esta información está mal manejada y pronto dará más detalles; ahora, le parece que esto es inapropiado, porque Alberto —como ella lo llama— tiene pocos días de fallecido.

“No me la sabía esa —que es la heredera—… Déjame digerirlo, porque entonces me gustaría saber qué tanto me dejó, no me gustaría hablar de estos temas; después, con mucho gusto, se me hace muy pronto hablar de dinero cuando todavía no tiene más que unos cuantos días de muerto”, señala Urquidi.

Pese a señalar que ella no es la primera heredera, reconoce a este medio que Juan Gabriel sí le dejó bienes, “es cierto, pero no de la forma que se está manejando, él en ese sentido me tuvo un cariño muy especial, es lo que puedo decir y me siento una privilegiada de la vida; creo que nunca le falté, como él nunca me faltó a mí”.

Ha trascendido que entre las casas que el cantante le regaló a Urquidi está una ubicada en San Miguel de Allende; una más, en la Ciudad de México. También está la residencia en Ciudad Juárez donde su madre, Victoria Valadez, trabajó como parte del servicio y donde se rumora montarán un museo donde descansarán sus cenizas. Esta información prefirió no aclararla por el momento.

Todo queda en familia

Durante la charla enfatiza que actualmente quienes están tomando las decisiones sobre el legado del cantante, regalías, la creación de un museo en su honor en su casa de Ciudad Juárez y proyectos es su familia.

“Para lo del museo me convertí en tercera persona, la decisión la tienen ya sus hijos y el gobernador —César Duarte—, pero si ellos me piden algún apoyo con gusto lo haré, como lo he estado haciendo hasta este momento”.

Sobre dónde reposarán las cenizas de Juan Gabriel, Silva comentó que ella sabía que sería en Miami; sin embargo, ayer se dio a conocer que Jesús Salas —representante de Juan Gabriel— y el gobernador Duarte dieron a conocer que los restos se quedarán en la casa de Ciudad Juárez .

Cabe señalar que la noche de ayer Silvia viajó a Chihuahua, para reunirse con la familia y saber qué prosigue con todo lo relacionado al cantante.

Acerca del tema del homenaje en Bellas Artes del próximo lunes, comparte que Juan Gabriel era muy reservado y no quería un circo, “pero en Bellas Artes es distinto porque es el máximo recinto cultural que tiene México; además de que siempre soñó con cantar ahí y lo logró”.

Siempre quiso una familia

Silvia reconoce que Juan Gabriel siempre tuvo claro que era un cantante familiar, porque para él la familia era el pilar más importante, por eso siempre quiso una en la cual apoyarse: “Estoy sorprendida del legado que dejó. Juan Gabriel fue el artista de la familia, iban los abuelos, los padres, los hijos, los nietos. Algo que él supo conservar por su manera de ser, no fumaba, no bebía, no tomaba frente al público, siempre había un respeto por la familia, porque él siempre quiso tener una, sus espectáculos así eran , yo veo tantos jóvenes que se saben sus canciones de memoria, hasta los niños”.

Se sabe que “El Divo de Juárez” tiene cuatro hijos, tres adoptados y uno de sangre: Iván Gabriel, el mayor y albacea de la herencia, Joan Gabriel, Hans Gabriel y Jean Gabriel. Ellos, junto con su mamá, Laura Salas, serán quienes en principio se dividan el legado financiero del intérprete de “La Diferencia”, la cual se compone, según el portal Celebrity Net Worth, de un patrimonio cercano a los 30 millones de dólares, cifra que no concuerda con la edición brasileña de Forbes, donde se afirma que, sólo en 2015, obtuvo unas ganancias de 11 millones de dólares y lo colocan en el lugar 18 de entre los músicos latinos más acaudalados del mundo. A lo anterior se le suman ganancias por las regalías de sus discos, propiedades, entre otros bienes.

Todo fue por Lola Beltrán

La amistad de Juan Gabriel con Silvia Urquidi se dio gracias a que los presentó Lola Beltrán, Silvia era gran amiga de la cantante originaria de Rosario, Sinaloa: “Hace 26 años, nos presentó ella; me invitó a comer y ahí estaba él”. Urquidi también sabía que Alberto era muy afecto a los temas astrales y psíquicos . “Yo de broma le decía que era un extraterrestre”.

También comentó que Juan Gabriel era muy descuidado de su salud. “Fue muy descuidado en su manera (de vivir), pero también hizo lo que quiso a la hora que quiso y terminó como quiso… Lo logró, hasta en ese le concedió el creador, porque decía que quería morir arriba de un escenario y de un infarto fulminante”.

