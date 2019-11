Garbage complace a fans tapatíos y ataca a Donald Trump

Publicidad





















El último concierto de Garbage en Guadalajara fue hace casi once años y este domingo por la noche regresó a la ciudad para ofrecer un concierto lleno de nostalgia, éxitos y los temas nuevo de su disco Strange little birds.

La banda de rock alternativo llegó al Teatro Diana para ofrecer un repertorio de 23 temas. El show comenzó con las canciones de Subhuman, Paranoid y Stupid girl que abrieron el apetito musical. La agrupación cuido cada detalle durante el concierto, y para esta gira cuentacon el apoyo del ingeniero de sonido de los Foo Fighters, Bryan Worthen.

Shirley Manson se apoderó del escenario, aunque al principio fue breve su interacción con la gente, poco a poco mostró su peculiar desenvolvimiento arriba del escenario y llegaron los mensajes que fueron más allá de un saludo.

“Perdonen mi español. Es fantástico estar de nuevo en México, especialmente en Guadalajara. Me dijeron que fueron unos 10 años sin vernos. Quiero pedir disculpas por esa criatura estadounidense llamada Donald Trump… No todos los americanos somos y pensamos como él, nosotros amamos a los mexicanos, que se joda Donald Trump . Somos millones de personas las que no pensamos como él”, dijo Shirley.

Añadió que este año ha sido difícil, en la cuestión de seguridad y derechos humanos. Lamentó también la falta de respeto a las diferencias y dedicó el tema Sex is not the enemy a la comunidad LGBT.

“Vivan como quieran, vivan siendo ustedes mismos”, agregó.

Temas como Sometimes, Empty y #1 Crush cerraron el concierto, con la gente de pie y coreando los temas. Garbage se llevó los aplausos hasta el final de su presentación, y la mayoría de los asistentes lo calificaron con un diez.