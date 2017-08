Con 14 años y 195 kilos, Dayana espera operación que cambie su vida

Además de estudiar, las mexicanas de 14 años acostumbran, salir con sus amigas, divertirse en fiestas, o en algunos casos incluso comienzan a preparar sus festejos de XV años. Este no es el caso de Dayana, una adolescente de Sinaloa que tuvo que modificar su vida a partir de un aumento de peso que la llevó a alcanzar los 195 kilogramos.

Dayana es una joven más de la cifra de niños que presenta obesidad en México y que coloca a nuestro país en el primer lugar de obesidad infantil, que además de afectar su salud, daña también su estado anímico.

“De bebé le daba pecho, poca comida; después comenzó a comer más y más… hasta ahora, que todo el tiempo tiene hambre (…) de los 6- 7 años pensábamos que era normal, que era buena para comer, pero de los 9- 10 años, nos dimos cuenta que engordaba más y, hace como 3 años, el aumento fue más impactante, incluso me robaba los alimentos, a pesar de que yo le medía la comida. Ella no se llenaba”, recuerda Ramona Carrillo, la madre de Dayana.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los niños y jóvenes obesos tienen más probabilidades de desarrollar problemas de salud en la edad adulta, como cardiopatías, diabetes inminente, trastornos osteomusculares , algunos tipos de cáncer e incluso, discapacidad. Además, la preocupación en los padres es inminente. Así lo describe la mamá de Dayana.

“En las noches no podía respirar, la tenía que estar moviendo para que respirara porque me daba miedo…. de repente se escuchaba como que se ahogaba y me empezó a asustarme. Fue después de eso que decidí empezar a buscar ayuda, y así conocimos un ángel, el Doctor Castañeda”, contó a Publimetro.

Cirujano bariatra, el doctor José Antonio Castañeda será el encargado de realizarle una operación de bypass gástrico a Dayana, una de las primeras intervenciones realizadas en México a una paciente tan joven.

“Es una niña de 14 años, de las más obesas que hay en el planeta y definitivamente se le tiene que hacer una cirugía de perdida de peso pues, si continúa así, las condiciones son malas en todos los aspectos (salud y emocionalmente)”, contó a el Doctor Castañeda.

Destacó que es de los primeros casos que en lo que un niño se somete a esta intervención, y para contemplarlo se realizaron estudios con un endocrinológo pediatra que confirmó que Dayana tiene una adecuada edad ósea para la intervención.

Además mencionó que en el caso de esta joven mexicana una dieta ya no ayuda, se requieren métodos más efectivos.

“El bypass es una reducción gástrica, un cambio en la anatomía intestinal; con esa disminución Dayana comerá poco, la anatomía intestinal absorverá los nutrientes”, explicó el médico.

UN CAMBIO DE VIDA

La operación que experimentará la joven de 14 años vaticina una transformación en su estilo de vida; uno con un mejor panorama.

“ Dayana ya no quiere ir a la escuela, no quiere salir, le da pena porque la gente se le queda viendo; no quiere ir con sus amigos pero está ilusionada, es muy tímida y después de la noticia de la operación, ya empieza hablar, empieza a platicar (…) dice que el doctor le hará cambiar de vida”, comentó Ramona Carrillo.

La operación bypass durará cerca de 45 minutos. Respecto a la recuperación deberá pasar un año aproximadamente, para que Dayana este apta para correr, moverse; mejorar muchas cosas de una niña “normal”, incluso su autoestima cambiará”, mencionó el Dr. Castañeda.

UN LLAMADO A LOS PADRES

El Doctor Castañeda detalla que los focos rojos vienen desde casa y que son los papás los que deben estimular a que los hijos salgan por los menos tres días a la semana para que corran, o promover otro tipo de actividad física; pasar menos tiempo en casa, sin un estilo de vida sedentario y sobre todo buscar alimentarlos de comida sana.

“A todas las mamás del mundo: no dejen a sus hijos engordar, causa muchas preocupaciones y enfermedades que muchas veces no sabes que padecen hasta que es muy tarde”, mencionó la mamá de Dayana.

Sabías que

-Por cada 10 kilos arriba de tu peso ideal le estás restando un año a tu vida.

– La cirugía barbárica no es cuesitón de estética, es cuestión de salvar vidas.

– De acuerdo a la OMS , si las tendencias actuales se mantienen, el número de lactantes y niños pequeños con sobrepeso aumentará a 70 millones para 2025.

