Alberto Aguilera Jr. llegó a Bellas Artes a despedirse de su padre y tardó más de dos horas para que le permitieral el acceso,finalmente esto le fue posible.

Reiteró que sus hermanos no le avisaron cuando incireraron a su padre,pero fuera de eso desmintió que exista un distanciamiento,pese a que no se le permitía el acceso al Palacio de Bellas Artes. Aguilera Jr.justificó el problema porque no avisó a su hermano Iván que acudiría desde Ciudad Juárez.

Por otro lado, debido a la gran afluencia que se ha registrado en el homenaje a Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, en Bellas Artes, el secretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa, confirmó que el horario para despedir al interprete se ha ampliado.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el secretario escribió: “En atención a las personas que siguen haciendo fila para ingresar a Bellas Artes, se acordó con la familia concluir el homenaje a las 21:30 horas”

A casi 24 horas de haber abierto las puertas del “Palacio de Mármol”, la gente no ha dejado de acudir. Incluso, de acuerdo con los organizadores, se tiene un registro de que hasta las 11:00 horas de este martes, medio millón de personas habían visitado desde ayer el Palacio de Bellas Artes para rendirle tributo al intérprete mexicano.

Hasta el momento han participado figuras como Lucía Méndez, Pablo Montero, el Mariachi Gama 1000, Aída Cuevas, Fernando de la Mora y la Sonora Santanera, sólo por citar algunos.

Este homenaje cuenta con el apoyo de la policía capitalina y de la federal; sin embargo, Tovar y de Teresa indicó que sólo están para auxiliar, puesto que el secretario prefiere que todos los asistentes se sientan cómodos.

“A mí lo que más me preocupaba es que toda la gente que viniera se sintiera a gusto, y que no hubiera absolutamente ningún tipo de limitación ni de los cuerpos de la policía para que pudieran tener libertad”, finalizó.

