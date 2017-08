Marisol González le inculca los valores de “Barbie" a su hija

Durante la presentación de la nueva película de la famosa muñeca, titulada “Barbie en una aventura espacial”, Marisol González, quien condujo el evento, estuvo acompañada de su pequeña hija, también llamada Marisol, a quien busca inculcarle los valores que ella misma aprendió de pequeña.

“De niña me la podía pasar horas jugando con mis 50 barbies. Lo que más me gustaba de jugar era que me ayudó a luchar por mis sueños, y ahora que tengo a mi princesa le enseño el valor de la amistad”, señaló la conductora.

La película se desarrolla en un planeta que está muy lejos de la Tierra. En este filme, “Barbie” y su inseparable mascota, “Pupcorn”, se divierten en las alturas de un hermoso y lejano mundo. Pero todo cambia un día, cuando las brillantes estrellas de la galaxia comienzan a apagarse poco a poco.

Barbie no está dispuesta a que su planeta se apague y decide emprender un viaje al Planeta Capital para unirse a un equipo especial cuya misión es hacer que las estrellas vuelvan a brillar y bailar.

La cinta se estrenó este fin de semana, estando en cartelera dos semanas más en Cinépolis, para después salir a la venta en DVD el 23 de septiembre.