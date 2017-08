Die Antwoord se separa el próximo año

En materia musical, este 2016 no ha sido un año agradable. Menos cuando se han ido figuras tan importantes de la música como Juan Gabriel y David Bowie. Pero también grandes bandas se separan. Este es el caso de la sudafricana Die Antwoord.

La banda de hip hop electrónico conformada por Ninja y Yolandi Visser, dejará de existir en septiembre del próximo año, informó el portal “Entertainment Weekly”. Así lo confirmó el rapero en una entrevista a la revista Exclaim! “Die Antwoord muere ese día. Se acaba. Me siento bien al respecto. No tengo miedo del final. Soy un Ninja. No tengo miedo a la muerte”.

Esto no parece ser una sorpresa para el dúo, que ya había anunciado que después de cinco trabajos discográficos “desaparecería”. De hecho, el último trabajo ya sale este mes y el grupo ya sacó un nuevo track titulado “Fat Faded F-Face”. Pero antes de no volver a actuar oficialmente, Ninja y Yolandi tendrán una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo Africano en Cape Town (Sudáfrica).

Asimismo, lanzarán una película llamada “South African Ninja”. Ellos ya habían protagonizado “Chappie” en 2009, junto a Dev Patel, Sigourney Weaver y Hugh Jackman. En esa historia se popularizó toda la estética que caracteriza a su particular universo. Allí, con sus mismos nombres, tenían el papel de dos pandilleros que terminan robando un robot creado para la policía, pero lo entrenan y lo llaman “Chappie”. Esto los hizo más conocidos.

Por supuesto, los fans del grupo no pueden superarlo. Ya se han manifestado en Twitter. Muchos expresan su dolor, estupefacción y desconcierto.

Die Antwoord se separa. Ya llévame Diosito 😭 pic.twitter.com/R85zIeyS8L — Victoria Potter ⚡️ (@VictoriaOsorio) September 9, 2016

“Die Antwoord muere ese día. Ya se acabó. Y me siento hermoso al respecto. No tengo miedo del final. Soy Ninja.” 😱 pic.twitter.com/AW81cdmZ0D — MTY360™ (@monterrey360) September 9, 2016

La separación de Die Antwoord y otras formas de arruinarte el fin de semana. pic.twitter.com/0LNkpb6ilK — Roli (@RoliRdz) September 9, 2016

Die Antwoord se separa. Nadie sabe quien se queda con la custodia de Chappie — LR-2407 (@lostpropeth) September 9, 2016

Otros, por otro lado, creen que es una estrategia de márketing con respecto a su nuevo álbum. Y otros lo toman con más sarcasmo:

Todo bien con Die Antwoord pero ya podrían dejar el papel adolescente que se escapan para ir de fiesta. YOLANDI TENÉS 35 AÑOS Y DOS PIBES. — небольшой космонавт (@Cosmonautita) September 1, 2016

¿Qué es el ZEF?

Esta subcultura nació en los barrios menos privilegiados de Johannesburgo en los años 70. Habla de los blancos de clase baja que viven en autos que llaman “Zef” de forma despectiva en Sudáfrica. Die Antwoord es la punta de lanza de este movimiento, en el que conjuga hip hop y también ostentación de manera paródica y grotesca. El “zef”, han dicho ellos mismos, es “ser cool sin tener dinero”.