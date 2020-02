Joe Jonas rechaza drásticamente a fans que intentaron abrazarlo darle un beso

Para cualquier fan apasionada, uno de sus mayores deseos es poder ver de cerca a su artista favorito, abrazarlo e incluso darle un beso. Sin embargo, esta idea no siempre resulta cómoda y bien recibida para todos los famosos, tampoco para Joe Jonas.

Un claro ejemplo de ello es el que recientemente las mexicanas pudieron experimentar con Joe Jonas. Esto, ya que el cantante despreció bruscamente a varias de sus seguidoras tras una firma de autógrafos.

Algunos de los asistentes captaron los momentos exactos, los cuales les presentaremos a continuación:

Joe parece predecir las actitudes de las fans y en seguida intenta alejarse de ellas. Además, sus guardias también están al pendiente de todo movimiento que suceda al momento de la foto.

Una de las jóvenes que sube con el también actor, notó el comportamiento con una fan anterior y se nota desconcertada. Ante ello, prefiere posar para la foto y retirarse sin antes mirarlo con cara de “decepción”.

No podemos imaginar cómo se sintieron estas chicas tras haber sido rechazadas por su artista favorito. Sin embargo, tras las actitudes de Jonas, decidió compartir el siguiente post en su cuenta de Twitter:

Es difícil comprender cómo es que el artista estaba admirado con el apoyo de sus fans, pero al tenerlas frente a él, optó por mostrarles desinterés y desprecio.

Después de rechazar a quienes lo admiran, advirtió con regresar a México para hacer un largo Tour:

Thank you to all the fans who came out today. We are feeling very loved here in Mexico! I think we should come back and do a longer tour 😏

— J O E J O N A S (@joejonas) September 9, 2016