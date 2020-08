Marjorie de Sousa comparte tierna imagen de su bebé

Publicidad







Una foto publicada por Marjorie De Sousa 🌟 (@marjodsousa) el 12 de Sep de 2016 a la(s) 5:47 PDT

Una foto publicada por Marjorie De Sousa 🌟 (@marjodsousa) el 8 de Sep de 2016 a la(s) 1:14 PDT

La actriz venezolana Marjorie de Sousa se encuentra disfrutando de la mejor etapa de su vida, pues en algunos meses se convertirá en madre, fruto de su relación con el actor Julián Gil.

Desde que la pareja dio la noticia de su embarazo, Marjorie no ha dejado de compartir su felicidad en sus redes sociales, y el día de ayer no fue la excepción pues compartió con sus fans la primera imagen de su bebé.

“Si te encontré o si me encontraste tú, qué es lo que hice que no lo puedo creer, podría jurar que es cosa de Dios. Cuando te miro solo puedo agradecer lo que sucedió para poderte merecer. #OtrasVidas amo este tema es de #CarlosRivera #MiMilagro #NuestroMilagro #TeAmamos #TeEsperamos les mando una de sus primeras fotos”, escribió junto la actriz junto a la imagen de un ultrasonido.

La imagen, que hasta el momento cuenta con más de 61 mil likes, muestra a su bebé con casi 5 meses de gestación.

Por otro lado, Marjorie de Sousa continúa cuidado su estilo de vida, pues recientemente subió una foto en su cuenta de Instagram en la que se le puede ver en el gimnasio haciendo ejercicio.

Entrenar me mantiene activa, me hace feliz hacer ejercicio ya lo extrañaba mucho, por mi ritmo de trabajo últimamente casi no lo podía hacer, estoy feliz y creo q a mi Bebe le encanta, será igual de [email protected] q la mamá, no le gusta cuando nos quedamos en casa muy tranquilos Jajajaja le gusta estar [email protected] Acá parte de mi rutina con ligas, no estoy trabajando pesas, solo trabajo con el peso de mi cuerpo, siempre estoy vigilada por mis queridos @eltonawellness y @elpeps1 hacemos solo ejercicios permitidos, sin esforzar de más mi cuerpo”, añadió al pie de foto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

¡Sí está embarazada! Marjorie de Sousa y Julián Gil lo confirman

“Mi regalo de Dios”: ¡Anahí confirma embarazo!