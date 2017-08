Gloria Trevi hasta la última instancia legal sobre demanda

Publicidad







VIDEO RECOMENDADO:

Gloria Trevi rompió el silencio y habló por primera vez en entrevista desde Las Vegas, Nevada para el programa “Hoy”, sobre la demanda que enfrenta en Texas por parte de una ex empleada que argumentó explotación laboral hace cuatro meses.

“Yo como con la ley ya me la he visto muy de frente en varias ocasiones y de las maneras más duras y difíciles, yo no le tengo miedo a ese tipo de cosas, al contrario, yo no me arreglo afuera de juzgados prefiero gastar y llevarlo hasta las últimas consecuencias y que la persona también responda hasta las últimas consecuencias cuando mienten con respecto a mí”, dijo sobre este pleito legal.

De igual forma, la intérprete fue tajante y afirmó que llevará el proceso hasta la última instancia; “sino sientas un precedente que no acabas nunca, entonces, por no gastarte pagándole al abogado, le das 20 pesos acá (en arreglo). No, yo no le doy 20 pesos, mejor me lo gasto en el abogado y que las cosas se queden claras”.

Mientras este conflicto llega a su desenlace, la cantante y actriz mexicana continúa trabajando de manera normal en Estados Unidos, pues además de disfrutar su profesión, sabe que muchas personas dependen directamente de su trabajo.

“Yo tengo un equipo muy grande, son más de cincuenta personas, cincuenta familias que dependen del trabajo que yo hago y en general hay una armonía tan bonita, nos llevamos tan bien todos, desgraciadamente yo incluso no creo sea tanto de estos trabajadores que ni siquiera los contraté yo, sino que de repente son como abogados, los que quieren llegar a sacar así como dinero”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR::

Thalía presume su talento como diseñadora y estrena blog de moda

Barbará Mori presume su amor en redes sociales