Nicky Jam vive un difícil momento y lo comparte en Instagram

Cumplió 90 años ya ni me conoce es duro pero aún la tengo el que tenga su abuelita aprovéchala. Dígale que la amas es duro acordarme. De los días que me hablaba sin parar y que estaba bien ahora es todo lo contrario nada mi gente quería compartir esto con ustedes ya que ustedes saben lo transparente que soy y les digo todo bendiciones

A photo posted by NICKY JAM (@nickyjampr) on Sep 18, 2016 at 11:38am PDT