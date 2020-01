Infidelidad y adicciones: las causas el divorcio de Jolie y Pitt

Angelina Jolie ha presentado los papeles de divorcio para separarse de Brad Pitt citando “diferencias irreconciliables”. Según informó el portal estadounidense TMZ.

La pareja se separó el pasado jueves 15 de septiembre. Sin embargo la actriz presentó los papeles de divorcio hasta el lunes 19. En ellos solicita la custodia total de sus 6 hijos (Maddox, Zahara, Pax, Shiloh, Knox y Vivienne). Pero cabe resaltar que no pide compensación económica de ningún tipo.

Sin embargo existen muchas otras teorías de esta separación.

Infidelidad

Según Page Six, una fuente les contó que el divorcio se debió a que ella contrató un investigador privado. Este dejó al descubierto un romance con Pitt y su coestrella, Marion Cotillard.

Había diferencias sobre sus hijos

Además, TMZ también informó que no había una tercera persona. El motivo fue que a Angelina no le gustaban las formas en que Brad educaba a sus hijos. Por eso, Angelina no ve la posibilidad de una custodia compartida entre ambos.

Brad no ha olvidado a Gwyneth Paltrow

Según The National Enquirer, Angelina estaba muy molesto porque Brad pronunció el nombre de Gwyneth Paltrow en su sueño, esto al parecer llevó a la disolución de su matrimonio.

El actor se fue de viaje con sus amigos

In Touch Weekly dice que la “última gota” que derramó el vaso, fue cuando Pitt se negó a pasar las últimas vacaciones con su familia y viajó a Croacia.

Problemas de ira

Por su parte E Online dice que Angelina aseguró que el actor “abusa de ciertas sustancias” y sufre de “repentinos ataques de ira”. Por su parte, amigos de la pareja han asegurado a TMZ que la actriz también está harta del consumo de cannabis y alcohol del actor.

La pareja se casó en secreto en agosto de 2014 en Francia después de 10 años de noviazgo. En total, 12 años de relación y seis hijos en común. Antes de darse el sí, firmaron un acuerdo prenupcial.

Acuerdo prenupcial

El documento, que fue aconsejado por sus abogados, establece que si la pareja se separa, los niños pasarían más tiempo con su madre. Finalmente que si el motivo del divorcio es la infidelidad de Pitt, ella se quedaría con la custodia absoluta de los seis menores. “Si Brad Pitt comete una infidelidad mientras están casados”, contó una fuente cercana a la familia al portal Radar Online,

En cuanto al dinero, ninguno deberá darle nada al otro de su patrimonio acumulado antes de casarse. Él 240 millones de dólares y ella 185 millones. La fortuna que hicieron despues de haberse casado se repartirá en partes iguales entre sus hijos.