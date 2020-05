Leslie Grace, lista para regresar a México junto a Maluma

Publicidad









A su corta edad, Leslie Grace ha logrado alcanzar algunos de sus sueños y aunque aún le falta mucho camino qué recorrer, la joven cantautora está feliz pues el próximo 27 de octubre iniciará una gira de conciertos junto a Maluma en México.

Publimetro tuvo la oportunidad de platicar con la joven artista, quien nos habló de sus planes a futuro y de su colaboración junto a Maluma.

“Estoy disfrutando un poquito de la ciudad. Mi participación en el programa ‘Va Por Ti’ fue un proyecto muy lindo, estoy muy contenta por la oportunidad y más que nada contenta por poder apoyar este tipo de talento”, confesó.

Leslie Grace se convirtió en la capitana ganadora en la segunda temporada del talent show “Va Por Ti” de Univisión, acontecimiento que dejó un buen sabor de boca para la joven neoyorkina.

“Fue algo increíble. Más que nada, la experiencia que tuve con mis chicos, con todo el equipo. Voy a llevar esta experiencia en el corazón durante toda mi vida”, aseguró.

Leslie, quien se define como una chica sencilla y de familia, se encuentra promocionando su más reciente sencillo “Aire”, una canción en la que colabora Maluma.

“Trabajar con Maluma fue algo maravilloso. Aunque fue algo complicado reunirnos por cuestiones de trabajo y de agenda se logró. Incluso, la grabación del videoclip también fue una experiencia maravillosa, Maluma es una persona tan simpática que te lo pone fácil, es muy fácil trabajar con él”, expresó.

“Aire”, una canción escrita por ella misma, cuenta con la colaboración de Jonathan Leone, Mau y Ricky.

“Con esta canción quería hacer algo bailable. ‘Aire’ es tan solo una probadita de mi evolución musical, pronto estará a la venta mi segundo disco y ya verán”, confesó la “Princesa de la Bachata”.

Leslie Grace tiene preparado el lanzamiento de su segundo material discográfico a principios del 2017 y aunque aún no cuenta con el título que llevará, la joven de 21 años nos aseguró que contará con 12 temas inéditos.

En lo próximos días, Leslie Grace regresará a la Ciudad de México para cumplir con 14 fechas junto a Maluma, algo que la tiene muy emocionada, pues nos reveló estar enamorada de México.

“En unos días regresaré a la Ciudad de México… Me siento super emocionada por eso, estoy muy agradecida con Maluma, él es un gran amigo mío y también un talento increíble. Será la primera vez que venga a México a presentarme, es una oportunidad que no había tenido antes y de verdad estoy disfrutando del proceso y de esta etapa de mi carrera que me permite venir a lugares como México; la gente me ha aceptado con tanto cariño que definitivamente me llena el corazón”, finalizó.

