A partir del próximo 2 de octubre, miembros de Netflix en América Latina podrán disfrutar de un maratón de Star Wars con la llegada de cinco películas adicionales además de varias series animadas y documentales. Los Episodios I, II, III, V y VI se unirán al Episodio IV: Star Wars: Una nueva esperanza. Será la única plataforma de streaming donde los fans podrán disfrutar la saga completa.

Las películas adicionales de la colección incluyen: Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma (1999), Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (2002), Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith (2005), Star Wars Episodio V: El imperio contraataca (1980) y Star Wars Episodio VI: El regreso del Jedi (1983).

Además de las películas clásicas, también habrá Star Wars para los niños con la llegada de las series animadas y películas Star Wars: The Clone Wars (película y temporadas 1 a 6), Star Wars Rebels (Animated Shorts y Temporada 1 y 2), Phineas y Ferb: Star Wars y por último Lego Star Wars: The Yoda Chronicles (Temporada 1 y The New Yoda Chronicles).