Luke Cage incrementa la diversidad del universo televisivo de Marvel

Después de verlo junto a Jessica Jones, Power Man, mejor conocido com Luke Cage, llega con su propia serie a la pantalla chica y, con la oportunidad de seguir haciendo crecer el universo televisivo de Marvel y Netflix, añade una nueva personalidad a sus historia de superhéroes que nacen de una mezcla de las calles neoyorquinas, la humanidad y los superpoderes.

De esta forma, los héroes que habitaban los cómics y que no habían encontrado un espacio en las vistosas producciones cinematográficas, tienen la oportunidad de mostrar historias interesantes para los televidentes, al tiempo que desentrañan a otros personajes poco conocidos. En esta antesala a la eventual reunión de The Defenders, además de Luke Cage, otros dos personajes que debutan en esta serie y que ayudan a conectar y seguir creciendo el universo son Misty Knight, interpretada por “Simone Missick”, “Shades”, y “Rafael Scarfe”, quienes son personificados por Frank Whaley y Theo Rossi respectivamente.

Como lo explicara Cheo Coker, productor ejecutivo de la serie durante el evento de verano de la Television Critics Association (TCA) de este año, estos personajes que “son parte del mundo real, uno alterno en la ficción, pero aún así real”, caracterizan el tono de sus versiones televisivas, algo que los actores celebran al momento de incorporarse a producciones que están siempre expuestas al escrutinio de los fanáticos.

“No conocía del todo al personaje”, confesó Whaley. “Pero pude acercarme a él como a cualquier otro material, porque lo que los escritores han hecho es hablar de estos personajes como si fueran seres humanos reales, no sólo figuras de los cómics. Esto es lo que hace grande al show y lo que Marvel ha convertido en el estándar de estos shows”, compartió el actor que interpreta al detective Rafe Scarfe y que es compañero en la fuerza de Mercedes Knight, mejor conocida como Misty Knight.

Theo Rossi en su reciente visita a la Ciudad de México para La Mole Comic-Con comentó la relevancia que él ve en la nueva serie de Netflix. “Es una serie muy relevante porque es muy representativa de la gente que está viendo el entretenimiento. Creo que Hollywood es mejor cuanto mejor represente a la gente que está comprando los boletos para ver sus producciones y éste es un show que obviamente incluye esa diversidad en todos los aspectos. Desde la música hasta el estilismo, todo representa una parte muy importante de la sociedad, especialmente de aquella en la que yo crecí en Nueva York”.

Por su parte, Missick comentó que, después de ver las reacciones en redes y la expectativa generada por los fans –sobe todo después de presenciar la San Diego Comic Con–, está consciente de la relevancia y poder que tienen los personajes y aseguró que esto es lo que lo hace más divertido de interpretar. “Como mujer, Misty Knight es muy importante, además de que fue una de las primeras heroínas afroamericanas, es genial para todas las mujeres en general”, dijo asegurando que disfruta poder explorar los diferentes matices que le da una chica ruda y lista para la acción. “Creo que puede ser una gran inspiración para las niñas, aunque no puedan ver la serie porque son muy pequeñas, pero lo harán algún día”, agregó entre risas.

Respecto al futuro del personaje, Missick se asombró al escuchar que en el material fuente Misty Knight es el interés amoroso de Iron Fist, sobre todo al adelantar que habrá más que sólo química con Luke Cage, quien a su vez tuvo un encuentro cercano con Jessica Jones. “Amo el potencial que Marvel ha construido con estos tres personaje.

Cheo (Coker) comentó que mientras escribía los episodios dijo: ‘estas dos personas son muy atractivas, no puede ser que estén en un cuarto y que no pase nada’. Y Marvel dijo: ‘No, no, es el chico de Jessica’. Pero considero que es un giro interesante porque muchas veces la historia puede ir más allá y sería interesante ver si alguna vez habrá una pelea entre Iron Fist y Luke por Misty”, bromeó la actriz que compartió que espera en algún momento poder verse a sí misma en una figura de acción.