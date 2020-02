"¡Órale! ¡Dense vuelo!": Geraldine Bazán reta a haters tras críticas por celulitis

Publicidad





Un vídeo publicado por Geraldine Bazan (@geraldinebazan) el 26 de Sep de 2016 a la(s) 3:34 PDT

Una foto publicada por Geraldine Bazan (@geraldinebazan) el 26 de Sep de 2016 a la(s) 5:28 PDT

Geraldine Bazán fue el blanco de críticas en su cuenta de Instagram tras publicar un video en donde la vemos luciendo sus piernas mientras se tomaba un descanso en Los Ángeles, California.

La actriz mexicana mostró parte de la espectacular vista que disfrutaba en la piscina de Skybar at Mondrian, donde también se ven sus piernas con celulitis, situación que algunas seguidoras no dejaron pasar por alto y le dieron hasta recomendaciones de cuidar lo que sube en las redes sociales.

Para la esposa de Gabriel Soto, quien también es mamá de sus dos hijas, esta situación no pasó desapercibida, y junto a una fotografía donde la vemos luciendo su gran figura, escribió la respuesta para sus detractoras.

“Oraleee dense vuelo!!! Tengo muchos defectos… “Flaca” para algunas,”gorda” para otras, celulitis, flacidez, etc, etc. ¡Sí, claro! Soy mujer, no soy perfecta, orgullosa madre de 2 pero lo más importante y mi mayor cualidad es que soy feliz con lo que soy, como estoy y lo que tengo. Mujeres no queramos sentirnos menos miserables atacando a otra mujer, eso no ayuda… #viveydejavivir. Por cierto les cuento que se me olvido mi traje de baño así que decidí bajar en mi pijama… lo notaron?? Obvio sin el suéter eh!!!”.

Por el momento, Geraldine Bazán continúa disfrutando de una temporada de descanso laboral y sigue enfocada en su papel de mamá junto las encantadoras Elissa y Miranda.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Verónica Castro y Fela Fábregas en pleito por cancelación de “Aplauso”

¿Le tenía envidia? ¿La acusó de ladrona? Cecilia Galliano habla de Gomita