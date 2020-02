Brad Pitt rompe el silencio respecto a su divorcio y su familia

Publicidad



La actriz no quiere saber nada de él

Voyage of Time es un documental estadounidense en IMAX, escrito y dirigido por Terrence Malick. La película es un análisis del nacimiento y la muerte del universo conocido.

No asistirá al documental “Voyage Time” que él narró

Finalmente Brad Pitt rompió el silencio respecto a la situación legal que enfrenta por su divorcio con Angelina Jolie. Sin embargo, no se enfocó precisamente a hablar del tema, lo hizo al disculparse por no acudir a la proyección del documental “Voyage of Time.

Al respecto mencionó: “El documental es increíblemente hermoso para los niños y toda la familia donde se relata el nacimiento del universo. Estoy muy agradecido de ser parte de un proyecto tan fascinante y educativo. Pero actualmente estoy centrado en la situación de mi familia y no quiero distraer la atención de esta película tan extraordinaria que todos deberían ver, compartió Pitt a E! noticias en un comunicado.

Respecto a la situación actual de Brad Pitt y Angelina Jolie

Los más recientes informes dieron a conocer que Jolie ha eliminado cualquier tipo de contacto con su exesposo. Incluso, bloqueó su número de teléfono.

El informe fue dado por “Us Weekly. Y se informa que Angelina ha bloqueado todos los mensajes de texto entrantes y también los números de Brad Pitt.

Anteriormente, se informó que Pitt está totalmente devastado por su divorcio. “Él ha estado muy mal, incluso ha estado llorando. Lo vi con un perfil bajo, triste, pues no tenía idea de que iba a pasar esto, compartió una fuente al sitio estadounidense.

“Brad se encuentra dividido emocionalmente. Todavía ama a Angelina y hubiera preferido luchar antes que su matrimonio terminara.

Mientras tanto, ha pasado casi una semana desde que Pitt ha visto a sus hijos, según informes del mismo sitio.

Brad tiene gran interés en verlos tan pronto como sea posible, a pesar de estar siendo investigado por el FBI tras los informes de un presunto abuso infantil.

